Фото: Сайт Кремля
Цель по освобождению Донбасса является ключевым приоритетом России в рамках специальной военной операции, отметил президент Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума.
Он также дал оценку действиям ВСУ в Курской области.
Согласно словам президента, террористическая операция со стороны Вооруженных сил Украины ослабила их позиции на других фронтах, что в свою очередь ускорило продвижение российских войск. Путин подчеркнул, что Киев испытывает значительные потери, что может привести к разрушению линии фронта и снижению боеспособности украинской армии, чего и стремится достигнуть Россия.
Кроме того, Путин охарактеризовал обстрелы Курской АЭС украинскими силами как «весьма опасные теракты» и предложил военным Украины оценить последствия возможного зеркального ответа. В заключение, президент выразил мнение, что мобилизация в Украине способна полностью ослабить страну.
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Согласно словам президента, террористическая операция со стороны Вооруженных сил Украины ослабила их позиции на других фронтах, что в свою очередь ускорило продвижение российских войск. Путин подчеркнул, что Киев испытывает значительные потери, что может привести к разрушению линии фронта и снижению боеспособности украинской армии, чего и стремится достигнуть Россия.
Кроме того, Путин охарактеризовал обстрелы Курской АЭС украинскими силами как «весьма опасные теракты» и предложил военным Украины оценить последствия возможного зеркального ответа. В заключение, президент выразил мнение, что мобилизация в Украине способна полностью ослабить страну.
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Анастасия Хохлова