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Путин назвал главную цель СВО

Президент Путин назвал освобождение Донбасса приоритетной целью России в СВО
05 сентября 2024, 10:31
Фото: Сайт Кремля

Фото: Сайт Кремля

Цель по освобождению Донбасса является ключевым приоритетом России в рамках специальной военной операции, отметил президент Владимир Путин во время пленарного заседания Восточного экономического форума.
Он также дал оценку действиям ВСУ в Курской области.

Согласно словам президента, террористическая операция со стороны Вооруженных сил Украины ослабила их позиции на других фронтах, что в свою очередь ускорило продвижение российских войск. Путин подчеркнул, что Киев испытывает значительные потери, что может привести к разрушению линии фронта и снижению боеспособности украинской армии, чего и стремится достигнуть Россия.



Кроме того, Путин охарактеризовал обстрелы Курской АЭС украинскими силами как «весьма опасные теракты» и предложил военным Украины оценить последствия возможного зеркального ответа. В заключение, президент выразил мнение, что мобилизация в Украине способна полностью ослабить страну.

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Белоруссия заявила об уничтожении нарушивших границу беспилотников
05 сентября 2024, 10:09

Фото: istockphoto/bbsferrari

В ночь на 5 сентября дежурные силы противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии успешно ликвидировали беспилотные летательные аппараты, которые нарушили государственную границу. Об этом сообщил начальник Главного штаба и первый заместитель командующего ВВС и войсками ПВО полковник Сергей Фролов.
В результате происшествия жертв и разрушений нет.

Ранее сообщалось, что беспилотник нарушил воздушное пространство Беларуси. Жители Гомеля сообщили как минимум о двух взрывах и сбитом объекте в небе. Упавший объект приземлился за пределами города.

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#пво
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Путин рассказал о планах развития Дальнего Востока
Путин назвал Дальний Восток флагманом РФ в глобальной экономике
05 сентября 2024, 09:47

Фото: сайт Кремля

Дальний Восток стал ключевым регионом России в условиях новой глобальной экономической реальности, и его развитие окажет значительное влияние на будущее всей страны. Об этом заявил президент Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума.
Глава государства отметил, что Россия продолжит совершенствовать деловой климат как в стране в целом, так и на Дальнем Востоке, включая создание более благоприятных условий для иностранных инвесторов.

В частности, Путин сообщил о планах по созданию первой международной территории опережающего развития (ТОР) в Приморском крае и призвал Госдуму ускорить разработку соответствующего законопроекта. Президент предложил рассмотреть возможность строительства атомных электростанций на Дальнем Востоке.

«Прошу вас подумать о строительстве атомных электростанций в этом регионе, мы обсуждали это с коллегами накануне», — отметил он.
Кроме того, Путин сообщил о планах по созданию крупных логистических комплексов и пунктов пропуска через границу на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае к 2025 году, а также о расширении автодорожной сети.

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#путин
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#развитие
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«Росатом» рассматривал вариант остановки работы Курской АЭС
Лихачев: «Росатом» рассматривал остановку Курской АЭС в целях безопасности
05 сентября 2024, 09:10

Фото: istockphoto/Nordroden

Глава «Росатома» Алексей Лихачев сообщил, что рассматривался вариант остановки Курской АЭС из-за боевых действий, однако такое решение пока не принято, приводит его слова телеканал «Звезда».
Лихачев подчеркнул, что станция имеет значительное значение для энергоснабжения региона, что особенно важно в текущих условиях. Он отметил, что из четырех блоков один продолжает функционировать и на данный момент меры безопасности считаются достаточными.

Ранее глава госкорпорации сообщил, что ситуация на Курской АЭС остается сложной.
«К сожалению, хорошие новости отсутствуют», — сказал он.
Лихачев подчеркнул, что риски для станции остаются очень высокими. Он также сообщил, что в последние дни не было ударов по сооружениям, однако наблюдается большое количество сбиваемых беспилотников и ракет вблизи объекта.

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#аэс
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#сво
#курская область
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Ордер на поимку Владимира Зеленского выписали в народном ополчении Крыма
05 сентября 2024, 08:34

Член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил, что на поимку украинского лидера Владимира Зеленского выписали ордер в народном ополчении Крыма. Об этом информирует РИА Новости.
Шеремет сообщил, что внутри ополчения был издан внутренний документ, представляющий собой символический ордер. Он пояснил, что это своего рода письменный приказ без срока давности для всех участников ополчения, призывающий их приложить всевозможные усилия к поимке военного преступника Владимира Зеленского.

Он пояснил, что Владимир Зеленский должен осознавать, что избежать ответственности за свои преступления ему не удастся, где бы он не попытался укрыться после того, как от него отрекутся его зарубежные покровители.

Владимир Зеленский вступил на должность президента Украины в 2019 году. Его полномочия истекли 20 мая 2024 года. Выборы в государстве в этом году отменили из-за действующего военного положения, которое несколько раз продлевалось после введения российских войск на Украину. В ООН заявили, что организация считает Владимира Зеленского легитимным президентом. Российские политики утверждали о нелегитимности Зеленского.

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#владимир зеленский
#всу
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В Кремле сделали заявление о новой мобилизации в России
Песков заявил, что новая мобилизация в РФ не обсуждается
05 сентября 2024, 08:28

Фото: Сайт Кремля

Новая мобилизация в России не планируется, заявил представитель Кремля Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме. Как сообщает ТАСС, он отметил, что количество желающих подписать контракт с Минобороны для участия в специальной операции продолжает расти.
«Обсуждений о мобилизации не ведется», — сказал Песков журналистам.

В конце августа украинские и западные источники вновь распространили слухи о возможной мобилизации в России осенью, утверждая, что она может быть более масштабной, чем предыдущая. По данным этих источников, власти якобы готовятся мобилизовать свыше полумиллиона человек, включая студентов старших курсов. Однако эта информация была опровергута российскими властями.

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#информация
#сво
#песков
#вс рф
#мобилизация
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Беспилотник зашел в пространство Белоруссии, сообщают о не менее чем двух взрывах
Член ОП Рогов: беспилотник зашел в воздушное пространство Белоруссии
05 сентября 2024, 07:57

Фото: iStock/sommersby

Беспилотник зашел в пространство Белоруссии. Об этом написал в своем Telegram-канале председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета Владимир Рогов со ссылкой на данные мониторинговых ресурсов.
По его словам, жители Гомеля сообщают о не менее чем двух взрывах, а также сбитой воздушной цели в небе. Рогов отметил, что по предварительным данным, объект упал за пределами города.

«Данных о разрушениях и пострадавших пока тоже не поступало. При этом мониторинговые ресурсы указывают на заход БПЛА в белорусское воздушное пространство», — написал он.

Ранее местные жители в Гомеле зафиксировали на видео неизвестный светящийся объект, который появился ночью в небе. Один из очевидцев рассказал, что перед его появлением был слышен взрыв.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко 10 августа сообщил об уничтожении украинских дронов над белорусской территорией.

Министерство обороны страны продемонстрировало обломки этих дронов, утверждая, что Украина пытается вовлечь Минск в конфликт. В ответ на угрозу повторных атак к границе с Украиной были направлены спецназ и ракетные установки.

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Путин поддержал облегчение визового режима для иностранцев на Дальнем Востоке
05 сентября 2024, 07:28

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин одобрил инициативу по упрощению визового режима для иностранных граждан, которые желают посетить регионы Дальнего Востока. Об этом информирует РИА Новости.
Свое мнение российский лидер высказал во время общения с модераторами ключевых сессий ВЭФ, отвечая на предложение сократить число препятствий для приезда иностранцев в Российскую Федерацию.

«Давайте, давайте. Это всё возможно сделать. Уверяю вас, это всё возможно сделать», — пояснил он.

Кроме того, главе государства предложили отменить визовый режим для жителей Юго-Восточной Азии или сделать визу для них многократной и бесплатной. Владимир Путин отметил, что необходимо оформить предложение и многие шаги навстречу будут сделаны.

Путин пояснил, что «раскрытие» этого региона для туристов имеет огромное значение. Он подчеркнул, что многие из ныне действующих правил были установлены давно и сегодня стали совершенно устаревшими. По его словам, развитие туризма на Дальнем Востоке является одной из ключевых направлений общего развития региона.

Ранее президент РФ раскрыл, какой девиз придает ему сил в трудную минуту. По словам лидера, надо быть в форме, всегда бороться, быть готовым к борьбе, и успех будет обеспечен.

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На Западе заявили о дисфункции правительства Зеленского
Economist: перестановки в правительстве Зеленского указывают на его дисфункцию
05 сентября 2024, 06:22

Политические перестановки на Украине указывают на дисфункцию правительства и дальнейшую консолидацию власти вокруг президента Владимира Зеленского и его офиса. Об этом сообщает издание The Economist.
В статье отмечается, что последние шаги Зеленского по изменению состава правительства вызвали резонанс и критику.

«Президент попытался с помощью показательного манёвра попасть в новостные заголовки, но провал трех из семи голосований, включая тех, кто из его собственной партии, свидетельствует о растущей дисфункции в управлении страной», — говорится в материале.
Смена министров, по мнению издания, является частью централизации власти вокруг Зеленского и его главы офиса, Андрея Ермака, и вряд ли существенно повлияет на работу правительства или ситуацию на фронте.

Ранее Владимир Зеленский уклонился от конкретного ответа на вопрос о возможном новом назначении бывшего главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, подчеркнув, что пока рано говорить о дальнейших кадровых перестановках.

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#всу
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Захарова предупредила США об ответе за санкции против российских СМИ
Захарова: шаги против российских СМИ будут иметь последствия
05 сентября 2024, 05:15

Фото: сайт МИД РФ

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что санкции США против медиагруппы «Россия сегодня» и её дочерних СМИ не останутся без ответа.
В интервью РИА Новости Захарова подчеркнула, что Россия предпримет соответствующие меры в ответ на действия Вашингтона.

«США должны понимать, что их шаги против российских средств массовой информации будут иметь последствия», — отметила она, не уточняя конкретные меры, которые могут быть приняты.
Ранее США ввели санкции против медиагруппы «Россия сегодня», что вызвало резкую критику со стороны российских властей, которые расценили это как попытку подавить свободу слова и оказать давление на независимые медиа.

Напомним, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявил, что противники России, не способные победить её на поле боя, активизировали деятельность в интернете, пытаясь дестабилизировать страну.

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