Путин поддержал облегчение визового режима для иностранцев на Дальнем Востоке

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин одобрил инициативу по упрощению визового режима для иностранных граждан, которые желают посетить регионы Дальнего Востока. Об этом информирует РИА Новости.
Свое мнение российский лидер высказал во время общения с модераторами ключевых сессий ВЭФ, отвечая на предложение сократить число препятствий для приезда иностранцев в Российскую Федерацию.
Кроме того, главе государства предложили отменить визовый режим для жителей Юго-Восточной Азии или сделать визу для них многократной и бесплатной. Владимир Путин отметил, что необходимо оформить предложение и многие шаги навстречу будут сделаны.
Путин пояснил, что «раскрытие» этого региона для туристов имеет огромное значение. Он подчеркнул, что многие из ныне действующих правил были установлены давно и сегодня стали совершенно устаревшими. По его словам, развитие туризма на Дальнем Востоке является одной из ключевых направлений общего развития региона.
Ранее президент РФ раскрыл, какой девиз придает ему сил в трудную минуту. По словам лидера, надо быть в форме, всегда бороться, быть готовым к борьбе, и успех будет обеспечен.
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«Давайте, давайте. Это всё возможно сделать. Уверяю вас, это всё возможно сделать», — пояснил он.
Кроме того, главе государства предложили отменить визовый режим для жителей Юго-Восточной Азии или сделать визу для них многократной и бесплатной. Владимир Путин отметил, что необходимо оформить предложение и многие шаги навстречу будут сделаны.
Путин пояснил, что «раскрытие» этого региона для туристов имеет огромное значение. Он подчеркнул, что многие из ныне действующих правил были установлены давно и сегодня стали совершенно устаревшими. По его словам, развитие туризма на Дальнем Востоке является одной из ключевых направлений общего развития региона.
Ранее президент РФ раскрыл, какой девиз придает ему сил в трудную минуту. По словам лидера, надо быть в форме, всегда бороться, быть готовым к борьбе, и успех будет обеспечен.
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Дарья Осипова