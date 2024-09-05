Путин рассказал о планах развития Дальнего Востока

Фото: сайт Кремля
Дальний Восток стал ключевым регионом России в условиях новой глобальной экономической реальности, и его развитие окажет значительное влияние на будущее всей страны. Об этом заявил президент Владимир Путин во время пленарной сессии Восточного экономического форума.
Глава государства отметил, что Россия продолжит совершенствовать деловой климат как в стране в целом, так и на Дальнем Востоке, включая создание более благоприятных условий для иностранных инвесторов.
В частности, Путин сообщил о планах по созданию первой международной территории опережающего развития (ТОР) в Приморском крае и призвал Госдуму ускорить разработку соответствующего законопроекта. Президент предложил рассмотреть возможность строительства атомных электростанций на Дальнем Востоке.
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В частности, Путин сообщил о планах по созданию первой международной территории опережающего развития (ТОР) в Приморском крае и призвал Госдуму ускорить разработку соответствующего законопроекта. Президент предложил рассмотреть возможность строительства атомных электростанций на Дальнем Востоке.
«Прошу вас подумать о строительстве атомных электростанций в этом регионе, мы обсуждали это с коллегами накануне», — отметил он.Кроме того, Путин сообщил о планах по созданию крупных логистических комплексов и пунктов пропуска через границу на острове Большой Уссурийский в Хабаровском крае к 2025 году, а также о расширении автодорожной сети.
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Анастасия Хохлова