Путин назвал главную цель заказчиков теракта в «Крокусе»

Фото: сайт Кремля
Главной целью заказчиков теракта в «Крокус Сити Холле» было нанесение ущерба единству России. Об этом сообщил президент Владимир Путин в ходе XII съезда Федерации независимых профсоюзов РФ.
Глава государства добавил, что Россия не может быть объектом террористических атак со стороны исламских фундаменталистов.
По словам Путина, те результаты, которые даёт следствие, указывают на эту цель заказчиков. Другие цели не просматриваются, их просто нет, подчеркнул президент.
Теракт в подмосковном концертном зале «Крокус Сити Холл» произошёл вечером 22 марта. Вооружённые боевики ворвались в здание и начали расстреливать зрителей. Путин заявил, что власти доберутся до всех заказчиков этого страшного теракта.
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По словам Путина, те результаты, которые даёт следствие, указывают на эту цель заказчиков. Другие цели не просматриваются, их просто нет, подчеркнул президент.
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Анастасия Чинкова