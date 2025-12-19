19 декабря 2025, 12:58

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назвал «грабежом» попытки Евросоюза присвоить российские активы. Об этом он заявил в ходе программы «Итоги года», совмещённой с прямой линией.