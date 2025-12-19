Путин назвал «грабежом» попытки Евросоюза присвоить российские активы
Президент России Владимир Путин назвал «грабежом» попытки Евросоюза присвоить российские активы. Об этом он заявил в ходе программы «Итоги года», совмещённой с прямой линией.
Глава государства подчеркнул, что кража является тайным похищением имущества, а у России хотят отобрать всё открыто.
Путин добавил, что в случае реализации этой инициативы Европу ждут тяжёлые последствия. А если Украине выдадут репарационный кредит, это создаст нагрузку на бюджеты стран ЕС.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.
Читайте также: