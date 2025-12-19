Путин: под Купянском окружены около 3,5 тысяч бойцов ВСУ
Под Купянском-Узловым оказалась в плотном окружении крупная группировка украинских войск. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. По его словам, речь идёт о значительных силах противника, насчитывающих около 3,5 тысяч человек.
Глава страны уточнил, речь идёт о значительных силах противника, насчитывающих около 3,5 тысяч человек. Сейчас в районе находятся примерно 15 батальонов украинских войск, которые не получили приказа на сложение оружия. Российские силы обеспечили блокаду с нескольких направлений, создавая ситуацию, в которой противнику практически невозможно выйти из окружения.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трёх миллионов вопросов.
