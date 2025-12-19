Путин: под Купянском окружены около 3,5 тысяч бойцов ВСУ

19 декабря 2025, 12:37

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Под Купянском-Узловым оказалась в плотном окружении крупная группировка украинских войск. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии. По его словам, речь идёт о значительных силах противника, насчитывающих около 3,5 тысяч человек.