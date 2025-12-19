Красный Лиман будет освобождён в самое ближайшее время, заявил Путин
Президент России Владимир Путин в ходе «Итогов года» указал, что населённый пункт Красный Лиман будет освобождён российскими войсками в самое ближайшее время.
«Думаю, что Красный Лиман будет взят в самое ближайшее время», – подчеркнул глава государства.
Также Путин подчеркнул, что стратегическая инициатива на фронте полностью перешла в руки ВС РФ.
Программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до её окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, поступило порядка трёх миллионов вопросов от россиян.