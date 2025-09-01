Президент РФ Владимир Путин поздравил учащихся и педагогов с Днем знаний

01 сентября 2025, 03:52

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин поздравил учащихся, педагогов и родителей с Днем знаний, подчеркнув важность сочетания изучения истории Отечества с освоением современных технологий при сохранении самостоятельности мышления.





В своем обращении глава государства отметил, что этот праздник дорог каждому, а для первоклассников начинается особый этап жизни. Путин акцентировал внимание на необходимости создания лучших условий для всех российских детей в сфере образования, творчества, спорта и полезного досуга.





«Мы будем делать всё, чтобы у всех российских детей, у молодого поколения были лучшие условия для освоения современных знаний, творчества, спорта и полезного досуга. Чтобы каждый ребёнок в нашей стране рос здоровым, счастливым, гармонично развитым человеком», — заявил президент.

Путин также выразил уверенность, что будущее принадлежит образованным и активным людям: «Будущее принадлежит умным, образованным, активным и неравнодушным людям. Будущее России принадлежит вам, дорогие друзья, всем, кто переступает сегодня порог учебных заведений».