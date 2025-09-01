Bloomberg раскрыл, на что придется пойти Киеву из-за Путина
Bloomberg: теперь все понимают, что Киев не сможет забрать Донбасс
В свете недавних событий на фронте, Украина оказывается перед непростым выбором, который может изменить ход её истории.
Как сообщает Bloomberg, действия президента России Владимира Путина создают ситуацию, в которой Украине, возможно, придется отказаться от амбициозных планов по возвращению контроля над Донбассом.
«Президент России Владимир Путин может похвастаться существенным достижением. Почти все теперь понимают, чего не случалось год назад, что им (украинцам) придется уступить восток страны, чтобы обрести хоть какую-то надежду на мир», — говорится в публикации.
24 февраля 2022 года Владимир Путин обратился с экстренным обращением к россиянам и объявил, что Россия начала СВО на Украине. Глава государства озвучил главную цель операции. Он заявил, что Россия намерена защитить людей, которые несколько лет подвергаются издевательствам со стороны преступного киевского режима. Вопреки ожиданиям, конфликт затянулся. ВСУ при поддержке западных союзников, которые оказывают Киеву военную и финансовую помощь, стали наносить удары по приграничным российским городам и применять смертоносное оружие.
На прошлой неделе начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что с марта российские войска освободили свыше 3,5 тысячи квадратных километров территории и 149 населенных пунктов. Он также отметил, что российские военные продолжают непрерывное наступление практически вдоль всей линии фронта.