01 сентября 2025, 09:19

Bloomberg: теперь все понимают, что Киев не сможет забрать Донбасс

Фото: iStock/IherPhoto

В свете недавних событий на фронте, Украина оказывается перед непростым выбором, который может изменить ход её истории.





Как сообщает Bloomberg, действия президента России Владимира Путина создают ситуацию, в которой Украине, возможно, придется отказаться от амбициозных планов по возвращению контроля над Донбассом.





«Президент России Владимир Путин может похвастаться существенным достижением. Почти все теперь понимают, чего не случалось год назад, что им (украинцам) придется уступить восток страны, чтобы обрести хоть какую-то надежду на мир», — говорится в публикации.