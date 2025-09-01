ТАСС: Путин призвал устранить первопричины кризиса на Украине

01 сентября 2025, 08:15

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назвал два условия урегулирования кризиса на Украине во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает ТАСС.





Российский лидер подчеркнул, что ситуацию можно разрешить только после устранения глубинных причин кризиса, который, по его словам, стал следствием государственного переворота на Украине, совершенного при активной поддержке западных стран.

«Должны быть устранены первопричины кризиса на Украине и восстановлен баланс в сфере безопасности», — заявил он.