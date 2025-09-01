ТАСС: Путин призвал устранить первопричины кризиса на Украине
Президент России Владимир Путин назвал два условия урегулирования кризиса на Украине во время саммита Шанхайской организации сотрудничества, передает ТАСС.
Российский лидер подчеркнул, что ситуацию можно разрешить только после устранения глубинных причин кризиса, который, по его словам, стал следствием государственного переворота на Украине, совершенного при активной поддержке западных стран.
«Должны быть устранены первопричины кризиса на Украине и восстановлен баланс в сфере безопасности», — заявил он.Глава государства также акцентировал внимание на фундаментальных проблемах европейской безопасности, которые привели к эскалации конфликта. По его мнению, если не решить эти системные вопросы, то добиться устойчивого мира в регионе станет невозможным.