Ряду россиян анонсировали повышение пенсий с 1 июля

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Доцент кафедры экономической теории, эксперт по трудовому праву Российской академии народного хозяйства и государственной службы (РАНХиГС) Наталья Усова объяснила, каких категорий граждан коснется повышение пенсий с 1 июля, передает РИА Новости.
Усова сообщила, что сумма выплат увеличится для работающих пенсионеров, вышедших на пенсию в июне.
Кроме того, будут увеличены выплаты тем, кто достиг 80-летнего возраста, и россиянам, получившим первую группу инвалидности. Перерасчет будет производиться автоматически.
Ранее президент России Владимир Путин принял решение вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам. С такой инициативой президент выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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«С 1 июля Социальный фонд России автоматически, без подачи заявлений, пересчитает страховые пенсии для тех пенсионеров, кто уволится в июне. Индексация пройдет с учетом коэффициентов, изменившихся за период их работы», – отметила она.
Кроме того, будут увеличены выплаты тем, кто достиг 80-летнего возраста, и россиянам, получившим первую группу инвалидности. Перерасчет будет производиться автоматически.
Ранее президент России Владимир Путин принял решение вернуться к индексации пенсий работающим пенсионерам. С такой инициативой президент выступил на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ).
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Александр Климов