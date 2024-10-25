Путин назвал интимными предложения, переданные Украиной через Турцию

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин назвал интимными детали выхода Украины с предложениями о проведении переговоров с РФ через Турцию. Об этом глава государства заявил в интервью журналистке Ольге Скабеевой для телеканала «Россия».
На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, завершившегося в четверг в Казани, Путин рассказал, что через турецких партнёров получал переданные Украиной предложения о проведении переговоров и даже дал согласие на осуществление переговорного процесса. Однако на следующий день киевский лидер Владимир Зеленский отказался от них.
Путин, отвечая на вопрос Скабеевой о передаче предложений от Киева, заявил, что это интимные вещи.
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Анастасия Чинкова