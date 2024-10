Путин назвал интимными предложения, переданные Украиной через Турцию

Зеленский упрекнул главу ООН

«В Международный день ООН особенно важно об этом напомнить... Хочу напомнить международной бюрократии и политическим лидерам, что сегодня День ООН отмечается по всему миру, а не только в Казани», — написал он в своем телеграм-канале.

Реакция западных СМИ





Официальная реакция США

Заявления Путина на пресс-конференции по итогам саммита

Сотрудничество с КНДР

«Что касается наших отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой, то, как вы знаете, сегодня (24 октября) был ратифицирован наш Договор о стратегическом партнерстве. В нем есть статья 4. Мы никогда не сомневались в серьезности северокорейского руководства в отношении наших соглашений. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело, в рамках этой статьи», — сообщил Владимир Путин.





О расширении НАТО





Отношение партнеров к конфликту на Украине

24 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил саммит БРИКС, проходивший в Казани. Его визит совпал с торжеством организации – Международным днем ООН. В контексте событий, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал генерального секретаря организации Антониу Гутерреша. Он отметил, что этот праздник должен отмечаться по всему миру, а не только в Казани, где проходил саммит БРИКС.Западные СМИ отреагировали на саммит материалами с критическими заголовками. Например, в материале журналисты британского BBC сообщили, что Владимир Путин собрал союзников, чтобы продемонстрировать, что давление Запада неэффективно. Эксперт, комментируя саммит, отметил, что попытки изолировать Россию потерпели неудачу, и страна уверенно справляется с санкциями.Американская газета The New York Times утверждает, что Путин добился дипломатической победы, сумев представить себя как «мирового государственного деятеля». В свою очередь, журналисты The Washington Post охарактеризовали БРИКС как антизападный альянс, хотя участники объединения многократно опровергали это. Телеканал Euronews отметил, что саммит вызвал беспокойство у европейских политиков.Африканское издание IOL подчеркнуло, что страны, оказавшиеся в изоляции от Запада, теперь рассматривают БРИКС как альтернативную платформу для сотрудничества без навязывания политических условий. Китайское агентство «Синьхуа» сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин дал понять о намерении объединиться с другими развивающимися государствами в процессе глобальной модернизации.Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что все страны являются суверенными государствами и сами делают выбор. По словам представителя США, Америка рассчитывает на дальнейшее сближение с Бразилией, ЮАР и Индией. Он также отметил, что Соединенные Штаты будут выстраивать отношения с Китаем «ответственным образом», чтобы «управлять соперничеством» между двумя странами. При этом он отказался комментировать участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в саммите БРИКС.Несмотря на критику со стороны Владимира Зеленского, Гутерриш и президент России Владимир Путин провели закрытую двустороннюю встречу. На кадрах, опубликованных пресс-службой Кремля, видно, как российский лидер и генсек ООН обмениваются рукопожатием и позируют перед камерами.Президент ответил на вопрос о возможной переброске военных из КНДР в Россию. По некоторым спутниковым снимкам, предположительно, войска Северной Кореи находятся на территории нашей страны.Президент также ответил на вопрос журналиста BBC Стива Розенберга о справедливости специальной военной операции. Розенберг спросил: «Где же справедливость, стабильность и безопасность, включая безопасность России?»В ответ Путин сказал: «Разве справедливо обманывать нас, обещая, что расширения не будет, а затем нарушать эти обязательства? Разве справедливо подходить к нам вплотную, в ту же Украину, и уже строить там военные базы? Это разве справедливо?»Президент России заявил, что все настроены на то, чтобы конфликт завершился как можно быстрее и желательно мирными средствами. Он отметил, что Китайская Народная Республика и Бразилия выступили с инициативой в ходе Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке, и многие страны-участницы БРИКС поддерживают это предложение. Президент выразил благодарность партнерам за их внимание к конфликту и усилия по его разрешению.Гутерреш встретился с Путиным в закрытом формате несмотря на критику Киева

