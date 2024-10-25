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Путин назвал интимными предложения, переданные Украиной через Турцию

25 октября 2024, 12:42
Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин назвал интимными детали выхода Украины с предложениями о проведении переговоров с РФ через Турцию. Об этом глава государства заявил в интервью журналистке Ольге Скабеевой для телеканала «Россия».


На пресс-конференции по итогам саммита БРИКС, завершившегося в четверг в Казани, Путин рассказал, что через турецких партнёров получал переданные Украиной предложения о проведении переговоров и даже дал согласие на осуществление переговорного процесса. Однако на следующий день киевский лидер Владимир Зеленский отказался от них.

Путин, отвечая на вопрос Скабеевой о передаче предложений от Киева, заявил, что это интимные вещи.

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Захарова: Варшава боится обращения поляков в консульства РФ за защитой
25 октября 2024, 13:32

Мария Захарова (Фото: пресс-служба МИД РФ)

Польские власти приняли решение о закрытии консульства России в Познани из страха, что граждане республики начнут обращаться в российские дипломатические представительства за защитой.
Об этом в эфире Первого канала заявила официальный представитель министерства иностранных дел РФ Мария Захарова. По её словам, многие люди в зарубежных странах хотят найти защиту, убежище, новую возможность для сохранения ценностей, которым они привержены. Дипломат также сообщила, что российские посольства как раз получили указание заниматься работой в этом направлении.

Польские власти испугались, что российские консульства начнут принимать заявки от граждан самой же Польши, которые хотят сохранить свои семьи и детей от деструктивного влияния «толерантного» Запада.

По результатам ведомственного доклада, сделанного главой польского МИД Радославом Сикорским, большинство граждан Польши негативно отнеслись к сообщению о закрытии российского консульства в Познани.

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Путин: Россия не пойдёт ни на какие уступки в процессе переговоров по Украине
25 октября 2024, 13:09

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

В процессе мирного урегулирования конфликта на Украине российская сторона не пойдёт ни на какие размены и уступки. Любой исход возможных переговоров должен быть в пользу России.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью Ольге Скабеевой для программы «60 минут» телеканала «Россия 1». Российский лидер отметил, что такой подход диктуется ситуацией, складывающейся на поле боя.

По словам главы государства, Москва готова к поиску разумных компромиссов, которые послужат процессу мирного урегулирования украинского кризиса. Вопрос в том, что никаких предметных разговоров на эту тему пока нет, а Киев так вообще прямо отказывается от заключения каких-либо соглашений.

В заключение Владимир Путин ещё раз подчеркнул, что любой исход процесса урегулирования на Украине должен быть в пользу России, и ни на какие уступки российская сторона не пойдёт.

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Зеленский обиделся на ООН и нахамил Гутерришу: как прошел саммит БРИКС в Казани, заявления Путина
25 октября 2024, 12:58

Фото: iStock/Bet_Noire

Успешный саммит в Казани привлек внимание западных журналистов, которые отметили, что влияние России и БРИКС на глобальную политическую арену достигло беспрецедентного уровня, а экономика продолжает расти, несмотря на санкции. Кроме того, присутствие на саммите генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша возмутило президента Украины, который не постеснялся в выражениях в адрес главы организации. Подробнее о том, какую реакцию вызвал БРИКС у мировой общественности расскажет «Радио 1».

Зеленский упрекнул главу ООН



24 октября генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш посетил саммит БРИКС, проходивший в Казани. Его визит совпал с торжеством организации – Международным днем ООН. В контексте событий, президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал генерального секретаря организации Антониу Гутерреша. Он отметил, что этот праздник должен отмечаться по всему миру, а не только в Казани, где проходил саммит БРИКС.

«В Международный день ООН особенно важно об этом напомнить... Хочу напомнить международной бюрократии и политическим лидерам, что сегодня День ООН отмечается по всему миру, а не только в Казани», — написал он в своем телеграм-канале.

Антониу Гутерриш (Фото: Сайт Кремля)


Реакция западных СМИ


Западные СМИ отреагировали на саммит материалами с критическими заголовками. Например, в материале журналисты британского BBC сообщили, что Владимир Путин собрал союзников, чтобы продемонстрировать, что давление Запада неэффективно. Эксперт, комментируя саммит, отметил, что попытки изолировать Россию потерпели неудачу, и страна уверенно справляется с санкциями.

Американская газета The New York Times утверждает, что Путин добился дипломатической победы, сумев представить себя как «мирового государственного деятеля». В свою очередь, журналисты The Washington Post охарактеризовали БРИКС как антизападный альянс, хотя участники объединения многократно опровергали это. Телеканал Euronews отметил, что саммит вызвал беспокойство у европейских политиков.

Африканское издание IOL подчеркнуло, что страны, оказавшиеся в изоляции от Запада, теперь рассматривают БРИКС как альтернативную платформу для сотрудничества без навязывания политических условий. Китайское агентство «Синьхуа» сообщило, что председатель КНР Си Цзиньпин дал понять о намерении объединиться с другими развивающимися государствами в процессе глобальной модернизации.

Участники саммита БРИКС (Фото: Сайт Кремля)

Официальная реакция США


Заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента США Ведант Пател заявил, что все страны являются суверенными государствами и сами делают выбор. По словам представителя США, Америка рассчитывает на дальнейшее сближение с Бразилией, ЮАР и Индией. Он также отметил, что Соединенные Штаты будут выстраивать отношения с Китаем «ответственным образом», чтобы «управлять соперничеством» между двумя странами. При этом он отказался комментировать участие генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша в саммите БРИКС.

Несмотря на критику со стороны Владимира Зеленского, Гутерриш и президент России Владимир Путин провели закрытую двустороннюю встречу. На кадрах, опубликованных пресс-службой Кремля, видно, как российский лидер и генсек ООН обмениваются рукопожатием и позируют перед камерами.

Заявления Путина на пресс-конференции по итогам саммита


Владимир Путин (Фото: Сайт Кремля)

Сотрудничество с КНДР


Президент ответил на вопрос о возможной переброске военных из КНДР в Россию. По некоторым спутниковым снимкам, предположительно, войска Северной Кореи находятся на территории нашей страны.

«Что касается наших отношений с Корейской Народно-Демократической Республикой, то, как вы знаете, сегодня (24 октября) был ратифицирован наш Договор о стратегическом партнерстве. В нем есть статья 4. Мы никогда не сомневались в серьезности северокорейского руководства в отношении наших соглашений. Но что и как мы будем делать – это уже наше дело, в рамках этой статьи», — сообщил Владимир Путин.


О расширении НАТО


Президент также ответил на вопрос журналиста BBC Стива Розенберга о справедливости специальной военной операции. Розенберг спросил: «Где же справедливость, стабильность и безопасность, включая безопасность России?»

В ответ Путин сказал: «Разве справедливо обманывать нас, обещая, что расширения не будет, а затем нарушать эти обязательства? Разве справедливо подходить к нам вплотную, в ту же Украину, и уже строить там военные базы? Это разве справедливо?»


Отношение партнеров к конфликту на Украине


Президент России заявил, что все настроены на то, чтобы конфликт завершился как можно быстрее и желательно мирными средствами. Он отметил, что Китайская Народная Республика и Бразилия выступили с инициативой в ходе Генеральной ассамблеи в Нью-Йорке, и многие страны-участницы БРИКС поддерживают это предложение. Президент выразил благодарность партнерам за их внимание к конфликту и усилия по его разрешению.

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Литва начнет демонтаж линий электропередач с Россией и Белоруссией
Litgrid: Литва демонтирует линии электропередач с Россией и Белоруссией в 2025 году
25 октября 2024, 11:50

Фото: iStock/ EyeEm Mobile GmbH

Весной 2025 года Литва планирует начать демонтаж линии электропередач с Россией и Белоруссией, сообщает Литовский оператор электросетей Litgrid.
8 февраля 2025 года все линии белорусского и российского направления подлежат отключению, поскольку истекает срок договора об электроснабжении в рамках единой электроэнергетической системы Белоруссии, России, Эстонии, Латвии и Литвы (БРЭЛЛ). Уже весной того же года невостребованные конструкции будут демонтированы.

Ранее литовское правительство исключило линии электропередачи с РФ и Белоруссией из списка важных для национальной безопасности объектов. Министерство энергетики Литвы также отметило, что после синхронизации электросетей республики с континентальной Европой, соединение с Калининградской областью и Белоруссией для функционирования электрохозяйства страны потеряло необходимость.

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#литва
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Премьер Венгрии Орбан: Страны Запада терпят поражение в конфликте на Украине
25 октября 2024, 11:45

Виктор Орбан (Фото: сайт Кремля)

Западные страны, которые со Второй мировой войны не проигрывали, сейчас испытывают новые ощущения. Всё потому, что они явно терпят поражение в украинском конфликте.
Об этом в эфире радиостанции Kossut заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. По его словам, эти государства «по уши увязли» в этой войне, которую однозначно проигрывают. Во Второй мировой войне большинство этих государств были на стороне победителей, поэтому сейчас им приходится сталкиваться с новыми ощущениями, добавил политик.

Орбан также подчеркнул, что Венгрии «удалось остаться в стороне» от конфликта, в то время как большинство стран Европы «пели в унисон». Ранее венгерский премьер заявлял, что «брюссельские бюрократы» втянули весь Запад в безнадёжную войну против России.

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#министр
#запад
#венгрия
#виктор орбан
#война
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В США утверждают, что Маск регулярно обсуждает с Путиным личные темы и бизнес
25 октября 2024, 11:06

Илон Маск (Фото: РИА Новости)

Американский миллиардер Илон Маск регулярно обсуждает с президентом России Владимиром Путиным личные темы и бизнес. Правительство США якобы знает об их общении, но не имеет права ограничить Маска, пишет The Wall Street Journal.
В материале издания отмечается, что регулярное общение между самым богатым человеком мира Маском и «главным антагонистом Америки» Путиным вызывают опасения в вопросе обеспечения безопасности.

При этом газета утверждает, что сам Маск отрицает любые контакты с президентом России.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Москва не получала от Маска предложений о посредничестве при урегулировании отношений с Соединёнными Штатами.

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#илон маск
#бизнесмен
#владимир путин
#сша
#россия
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МИД РФ назвал фейком видео с наступившим на ногу Лаврову человеком
25 октября 2024, 11:05

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Распространившиеся в сети ролики с комментарием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес человека, который наступил ему на ногу в ходе саммита БРИКС в Казани, являются сгенерированными нейросетями фейками. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, представленном в официальном Telegram-канале ведомства.
В опубликованном посте говорится, что в интернете распространилось короткое видео со сгенерированным нейросетями голосом Сергея Лаврова. Фейку поверили не все, поэтому в Telegram-каналах разгорелся спор о том, что же на самом деле сказал министр. В МИД заявили, что он произнёс всего лишь: «Проходи быстрее».

Отметим, что видео распространилось в четверг, в последний день проведения саммита БРИКС в Казани. На оригинальном видео не слышно, что сказал Лавров в адрес женщины, которая прошла мимо и случайно задела министра. После этого в соцсетях и Telegram-каналах начались активные обсуждения, пользователи и журналисты пытались прочесть речь по губам.

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#инцидент
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Путин пошутил о реакции Запада на свои слова о КНДР
Путин о реакции США на слова о войсках КНДР: главное, чтобы осколки не долетели
25 октября 2024, 11:03

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин, комментируя «взрыв» реакции на Западе и в Киеве на заявления о договоре с КНДР, пошутил, что главное, чтобы «осколки далеко не летели».
«В четвёртой статье (договора) так и написано. Не знаю, какой там "взрыв", главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все и осело от этого взрыва», — сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой на телеканале «Россия».

Накануне Путин прокомментировал информацию о якобы наличии снимков со спутника, на которых можно увидеть северокорейских военных на территории России. Российский лидер назвал эти сведения «серьёзными». По его словам, снимки — вещь серьезная. Если они есть, то значит, что-то отражают, иронично отметил президент.

Ранее сообщалось, что Вашингтон получил доказательства присутствия военных из Северной Кореи в РФ. Как писало издание The Washington Post, такое заявление делал глава Минобороны США Ллойд Остин. Он подчеркнул, что ситуация требует обязательного разбирательства.

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#путин
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Глава Евросовета Мишель после саммита БРИКС призвал ЕС к уважению других стран
25 октября 2024, 10:37

Фото: istockphoto/kotomiti

Глава Евросовета Шарль Мишель, который покинет свой пост в конце ноября, после проведения саммита БРИКС в Казани призвал Евросоюз прекратить «читать нотации» всем остальным частям света, а также проявлять больше уважения к развивающимся странам.
В интервью газете The Financial Times он подчеркнул, что это просто необходимо, если блок хочет противодействовать расширяющемуся влиянию России и Китая. Глава Евросовета назвал участие стран-партнёров ЕС в российском саммите БРИКС неким «посланием» Брюсселю с требованием прекратить диктат, е к нему непременно стоит прислушаться.

Мишель рекомендовал Евросоюзу разработать новый подход к взаимодействию с развивающимися странами, такими, например, как Египет или Объединённые Арабские Эмираты. Эти государства очень близки с ЕС в плане сотрудничества, однако и они делают выбор «в пользу Казани». Руководитель Евросовета также отметил, что прежний подход ЕС к сотрудничеству с развивающимися странами часто был «унизительным».

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