Путин озвучил потери ВСУ за месяц в Курской области

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Потери украинской армии на Курском направлении за последний месяц составили 26 тысяч человек. Об этом сообщил президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам саммита БРИКС в Казани.
Ранее во время этой конференции глава государства также прокомментировал активные обсуждения присутствия северокорейских военных на территории России. Подробнее читайте об этом в материале «Радио 1».
Также в этот день Ленинский районный суд Курска вынес приговор о заочном аресте гражданина Румынии Барба Мирча, который незаконно проник на территорию Курской области и снял репортаж о вторжении ВСУ в российский регион. Журналист будет заключён под стражу после задержания на территории России.
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Анастасия Чинкова