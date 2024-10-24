Путин заявил, что не помнит, чтобы Трамп угрожал ему в разговоре

Фото: Риа Новости/ Александр Казаков
Президент Российской Федерации Владимир Путин заявил, что разговора, в котором Трамп ему угрожал, не было.
«Я такого разговора с господином Трампом не припомню. Сейчас очень острая фаза предвыборной борьбы в США. Я предлагаю по серьезному к заявлениям подобного рода не относиться», — отметил Владимир Путин.Ранее газета Wall Street Journal в своем материале рассказала, что бывший президент США Дональд Трамп заявил, что угрожал российскому президенту «нанести удар по центру Москвы», если Путин нацелится на Украину. Американский политик не сообщил при каких обстоятельствах проходил его разговор с лидером России.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что из-за финального этапа предвыборной гонки в США «звучит очень много разных горячих и весьма эмоциональных заявлений», сообщает «RTVI».
Читайте также:
В США заявили о досрочной победе Трампа
«Удар по гребаной Москве»: Психиатр объяснил резкие высказывания Трампа, унаследовавшего Альцгеймер от отца
Байден призвал «устранить» Трампа ради защиты демократии
Ольга Енгалычева