Путин пошутил о реакции Запада на свои слова о КНДР

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин, комментируя «взрыв» реакции на Западе и в Киеве на заявления о договоре с КНДР, пошутил, что главное, чтобы «осколки далеко не летели».
«В четвёртой статье (договора) так и написано. Не знаю, какой там "взрыв", главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все и осело от этого взрыва», — сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой на телеканале «Россия».
Накануне Путин прокомментировал информацию о якобы наличии снимков со спутника, на которых можно увидеть северокорейских военных на территории России. Российский лидер назвал эти сведения «серьёзными». По его словам, снимки — вещь серьезная. Если они есть, то значит, что-то отражают, иронично отметил президент.
Ранее сообщалось, что Вашингтон получил доказательства присутствия военных из Северной Кореи в РФ. Как писало издание The Washington Post, такое заявление делал глава Минобороны США Ллойд Остин. Он подчеркнул, что ситуация требует обязательного разбирательства.
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