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Путин пошутил о реакции Запада на свои слова о КНДР

Путин о реакции США на слова о войсках КНДР: главное, чтобы осколки не долетели
25 октября 2024, 11:03
Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)

Президент России Владимир Путин, комментируя «взрыв» реакции на Западе и в Киеве на заявления о договоре с КНДР, пошутил, что главное, чтобы «осколки далеко не летели».
«В четвёртой статье (договора) так и написано. Не знаю, какой там "взрыв", главное, чтобы осколки далеко не летели. Чтобы там это все и осело от этого взрыва», — сказал Путин в интервью Ольге Скабеевой на телеканале «Россия».

Накануне Путин прокомментировал информацию о якобы наличии снимков со спутника, на которых можно увидеть северокорейских военных на территории России. Российский лидер назвал эти сведения «серьёзными». По его словам, снимки — вещь серьезная. Если они есть, то значит, что-то отражают, иронично отметил президент.



Ранее сообщалось, что Вашингтон получил доказательства присутствия военных из Северной Кореи в РФ. Как писало издание The Washington Post, такое заявление делал глава Минобороны США Ллойд Остин. Он подчеркнул, что ситуация требует обязательного разбирательства.

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#путин
#солдат
МИД РФ назвал фейком видео с наступившим на ногу Лаврову человеком
25 октября 2024, 11:05

Сергей Лавров (Фото: сайт Кремля)

Распространившиеся в сети ролики с комментарием министра иностранных дел России Сергея Лаврова в адрес человека, который наступил ему на ногу в ходе саммита БРИКС в Казани, являются сгенерированными нейросетями фейками. Об этом говорится в сообщении МИД РФ, представленном в официальном Telegram-канале ведомства.
В опубликованном посте говорится, что в интернете распространилось короткое видео со сгенерированным нейросетями голосом Сергея Лаврова. Фейку поверили не все, поэтому в Telegram-каналах разгорелся спор о том, что же на самом деле сказал министр. В МИД заявили, что он произнёс всего лишь: «Проходи быстрее».

Отметим, что видео распространилось в четверг, в последний день проведения саммита БРИКС в Казани. На оригинальном видео не слышно, что сказал Лавров в адрес женщины, которая прошла мимо и случайно задела министра. После этого в соцсетях и Telegram-каналах начались активные обсуждения, пользователи и журналисты пытались прочесть речь по губам.

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#казань
#инцидент
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Глава Евросовета Мишель после саммита БРИКС призвал ЕС к уважению других стран
25 октября 2024, 10:37

Фото: istockphoto/kotomiti

Глава Евросовета Шарль Мишель, который покинет свой пост в конце ноября, после проведения саммита БРИКС в Казани призвал Евросоюз прекратить «читать нотации» всем остальным частям света, а также проявлять больше уважения к развивающимся странам.
В интервью газете The Financial Times он подчеркнул, что это просто необходимо, если блок хочет противодействовать расширяющемуся влиянию России и Китая. Глава Евросовета назвал участие стран-партнёров ЕС в российском саммите БРИКС неким «посланием» Брюсселю с требованием прекратить диктат, е к нему непременно стоит прислушаться.

Мишель рекомендовал Евросоюзу разработать новый подход к взаимодействию с развивающимися странами, такими, например, как Египет или Объединённые Арабские Эмираты. Эти государства очень близки с ЕС в плане сотрудничества, однако и они делают выбор «в пользу Казани». Руководитель Евросовета также отметил, что прежний подход ЕС к сотрудничеству с развивающимися странами часто был «унизительным».

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#китай
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Великобритания не поддерживает удары вглубь России, заявил посол Келин
Дипломат Келин: Британия не поддерживает удары вглубь России
25 октября 2024, 10:01

Фото: iStock/nevenmn

Великобритания не поддерживает нанесение ударов вглубь территории России дальнобойным оружием, позиция по данному вопросу пока не менялась. Об этом заявил в беседе с ТАСС посол РФ в Британии Андрей Келин.
Он подчеркнул, что по этому вопросу все «окутано информационным туманом» с целью внесения элемента неопределённости. При этом есть подтверждение, что Лондон не меняет свою позицию и в данный момент негативно относится к возможности использования Украиной западного дальнобойного оружия для ударов по России.

Также Келин добавил, что Великобритания сильно зависит от мнения США по этому вопросу, поскольку запуски британских ракет Storm Shadow напрямую зависят от предоставления американских разведданных.

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Лукашенко: Провал Украины будет означать крах всего коллективного Запада
25 октября 2024, 10:01

Александр Лукашенко (Фото: сайт Кремля)

Провал Украины в конфликте с Россией будет означать крах для всего коллективного Запада. Об этом заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
В интервью «Известиям» он пояснил, что причиной тому является оголтелое вовлечение других стран в конфликт через бесконечные поставки оружия и финансовые вливания. По словам белорусского лидера, если ранее считалось, что мир на Украине невозможен без согласия США, Великобритании и других партнёров Киева, то сейчас на Западе больше склонны к миру, чем украинский президент Зеленский.

Для Лукашенко очевидно, что западные союзники Киева понимают, что попали в сложную ситуацию, так как ввязались в этот конфликт. Они не могут отказать в поставках вооружений и финансовой помощи Украине, чтобы не потерять лицо. В то же время они понимают, что крах Украины будет означать крах всего коллективного Запада. Призывы к миру раздаются всё чаще, но следует учитывать, что и в России точка зрения несколько поменялась благодаря успехам на фронте, заключил президент Белоруссии.

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#сша
#конфликт
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#интервью
#мир
#поставки
#зеленский
#лукашенко
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МУС передал в Ассамблею стран-членов дело Монголии, не арестовавшей Путина
МУС: Ассамблея стран-членов рассмотрит дело Монголии, не арестовавшей Путина
25 октября 2024, 08:24

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

24 октября 2024 года МУС объявил о передаче дела Монголии на рассмотрение Ассамблеи государств-участников Римского статута. Это решение связано с тем, что Монголия не оказала содействия в аресте и выдаче президента Российской Федерации Владимира Путина во время его официального визита в страну 2 — 3 сентября 2024 года. Об этом информирует РИА Новости.
В ходе визита Владимир Путин провел переговоры с руководством Монголии и принял участие в торжествах, посвященных 85-летию совместной победы советских и монгольских вооруженных сил над японскими милитаристами на реке Халхин-Гол.

В своем заявлении МУС отметил, что Монголия не выполнила просьбу о сотрудничестве с судом, что противоречит положениям Римского статута. Суд подчеркнул, что государства-участники обязаны арестовывать и выдавать лиц, подпадающих под действие ордеров, независимо от их официального статуса или гражданства.

Палата предварительного производства II МУС указала на «серьезную неспособность Монголии сотрудничать» и посчитала необходимым передать данный вопрос на рассмотрение Ассамблеи государств-участников.

Ранее стало известно, что на приеме, посвященном 85-летию победы на реке Халхин-Гол, президентам России и Монголии Владимиру Путину и Ухнагийн Хурэлсуху подали крем-суп из лобстера с красным перцем, жареное филе масляной рыбы и ризотто с грибами.

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#суд
#переговоры
#владимир путин
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Ученые Запада предрекли климатический коллапс без России
NYT: Запад лишен важнейших данных о климате из-за запрета работать с РФ
25 октября 2024, 06:58

Фото: istock/Thx4Stock

Западные ученые оказались отрезаны от важнейших данных о климатических изменениях из-за запрета на сотрудничество с Россией, что может привести к серьезным последствиям для мировой науки и понимания процессов в Арктике.
Об этом сообщает New York Times, подчеркивая, что санкции против РФ лишают западных исследователей доступа к информации об одном из важнейших климатических регионов планеты.

«Поток данных между российскими и западными учеными упал до минимума из-за введенных санкций. Это особенно заметно в исследованиях Арктики, где потепление происходит в четыре раза быстрее, чем в среднем по миру», — говорится в публикации.
Итальянский климатолог Алессандро Лонги, специализирующийся на изучении вечной мерзлоты, отметил, что без участия России невозможно полноценно изучить изменения в Арктике. Подобную тревогу выразил и норвежский ученый Пол Асфольм, который более 30 лет сотрудничал с российскими коллегами, но после начала специальной военной операции был вынужден прекратить все контакты.

«Теперь у нас "Ледяной занавес"», — иронично отметил Асфольм, подчеркивая, что отсутствие российских данных сдвигает фокус западных исследований в сторону Северной Америки и Европы, что нарушает глобальное понимание климатических процессов в регионе.
Ранее Россия также указывала на активное наращивание военного присутствия США и их союзников в Арктике под предлогом противодействия российской угрозе.

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#изменения
#операции
#рф
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Зеленский приревновал ООН к России и нахамил Гутеррешу за приезд в Казань
25 октября 2024, 06:32

Президент Украины Владимир Зеленский выразил недовольство визитом генерального секретаря ООН Антониу Гутерреша в Казань, где проходил саммит БРИКС с участием лидеров России и других стран.
В своем обращении в Международный день ООН Зеленский подчеркнул, что такие мероприятия должны проходить в глобальном масштабе, а не только в Казани.

«Сегодня, в Международный день ООН, стоит напомнить, что это праздник для всего мира, а не только для тех, кто собирается в Казани», — написал Зеленский в своем Telegram-канале, критикуя внимание, которое, по его мнению, ООН уделила саммиту БРИКС.
Саммит в Казани проходил с 22 по 24 октября, и во время его заключительных мероприятий президент России Владимир Путин отметил важность реформирования институтов развития ООН, подчеркивая необходимость изменений в международных структурах.

Ранее сообщалось, что канцлер Германии Олаф Шольц высказался против передачи крылатых ракет Taurus Вооружённым силам Украины, несмотря на неоднократные просьбы украинского президента Владимира Зеленского. Шольц заявил, что такое решение будет неверным и может привести к эскалации конфликта.

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Шольц признал поставки ракет Taurus для ВСУ неверным шагом
25 октября 2024, 06:28

Фото: сайт Кремля

Канцлер Германии Олаф Шольц высказался против передачи крылатых ракет Taurus Вооружённым силам Украины, несмотря на неоднократные просьбы украинского президента Владимира Зеленского.
Шольц заявил, что такое решение будет неверным и может привести к эскалации конфликта.

«Мое мнение однозначно. Я считаю это неправильным», — отметил Шольц в интервью для ZDF.
Канцлер подчеркнул, что не допустит поставок оружия, которые могут усилить противостояние.Ранее в этом году Зеленский обращался к ФРГ с просьбой передать Украине ракеты Taurus, мотивируя это возможностью нанести удар по стратегически важным объектам, включая Крымский мост.

Ранее сообщалось, что президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорое освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины, что, по его мнению, может стать предпосылкой к началу мирных переговоров между Россией и Украиной в декабре 2024 года. Он отметил, что освобождение Курской области позволит провести встречу для урегулирования конфликта на Украине.

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Лукашенко рассчитывает на переговоры после освобождения Курской области от ВСУ
25 октября 2024, 06:22

Фото: сайт Кремля

Президент Белоруссии Александр Лукашенко выразил надежду на скорое освобождение Курской области от Вооруженных сил Украины, что, по его мнению, может стать предпосылкой к началу мирных переговоров между Россией и Украиной в декабре 2024 года.
Он отметил, что освобождение Курской области позволит провести встречу для урегулирования конфликта на Украине.

«Мы надеемся, что к концу декабря Курская область будет освобождена и начнутся подвижки в плане переговоров. Мы готовы содействовать этому процессу», — заявил Лукашенко в интервью «Известиям».
Россия неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам, подчеркивая важность достижения договоренностей, которые будут отражать текущую обстановку и интересы всех сторон.

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский выразил недовольство генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем из-за его участия в саммите БРИКС в Казани.
В своем видеообращении в Telegram президент Украины раскритиковал визит Гутерриша, отметив, что в Международный день ООН важно помнить о принципах организации, но некоторые её представители, по его словам, предпочли «искушения в Казани» вместо выполнения своих обязанностей.

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