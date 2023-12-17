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Путин назвал народ единственным источником власти в стране

17 декабря 2023, 16:43
Фото: сайт Кремля

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин заявил, что народ России был и будет единственным источником власти в стране. Об этом Путин сообщил в ходе съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия».
По словам главы государства, суверенное право людей самостоятельно выбирать свое будущее будет защищено от любых вмешательств извне.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где пройдет съезд «Единой России». Съезд откроется на площадке выставки-форума «Россия». На нем участники съезда поддержат выдвижение российского лидера кандидатом на выборах президента.


Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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Путин приехал на ВДНХ для участия в съезде «Единой России»
#россия
#владимир путин
#президент
#единая россия
#будущее
#право
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«Зеркало недели»: В Европе у украинских беженцев отбирают детей
17 декабря 2023, 16:38

Фото: istockphoto/Irina_Geo

Украинские юристы озабочены увеличением количества фактов, когда у беженцев с Украины, находящихся в разных странах Евросоюза в статусе временной защиты, под различными предлогами отбирают детей.
Украинское издание «Зеркало недели» рассказало историю 18-летней украинки Людмилы, находящейся во французском городе Эврё в статусе временной защиты. У неё социальная служба прямо в роддоме отобрала новорожденного ребёнка и отдала его в приёмную семью. Обоснованием по версии соцработников послужило то, что «мать холодно относится к ребёнку».

К воссоединению матери и малыша, кроме адвокатов, подключились посольство Украины во Франции, министерство юстиции, волонтёры. На заседание суда ни консул, ни волонтеры,  ни адвокат допущены не были. Суд тем не менее постановил вернуть ребёнка матери.

Адвокат Людмилы в комментарии изданию сообщила, что в её практике уже были подобные случаи, происходившие в Эстонии, Дании, Польше и Германии, когда детей отбирают у матерей под надуманными предлогами или не выпускают из ЕС. Офис уполномоченного Верховной рады по правам человека сообщал о 240 случаях, когда у родителей или опекунов, находящихся в Европе, местные социальные службы отбирали детей. В качестве предлога обычно выдвигаются несущественные причины, типа пропусков школы, подозрения на семейные конфликты или показавшееся странным поведение родителей.

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#суд
#адвокат
#мать
#заседание
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#ес
#украина
#дети
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Медведев: «Единая Россия» сделает все, чтобы Путин победил на выборах президента
17 декабря 2023, 16:05

Фото: сайт Кремля

Председатель партии Дмитрий Медведев на пленарном заседании XXI съезда партии заявил, что «Единая Россия» сделает все, чтобы Владимир Путин победил на выборах президента.
Медведев также отметил, что главное событие в политической жизни страны — это выборы президента, лидера, вокруг которого сплотились бы все, кто хочет видеть государство процветающим, сильным и независимым. По его словам, именно такой на долгие годы должна быть наша с вами Россия.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где пройдет съезд «Единой России». Съезд откроется на площадке выставки-форума «Россия». На нем участники съезда поддержат выдвижение российского лидера кандидатом на выборах президента.

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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#выборы
#россия
#владимир путин
#президент
#вднх
#государство
#медведев
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Путин приехал на ВДНХ для участия в съезде «Единой России»
17 декабря 2023, 15:35

Фото: сайт Кремля

Президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где пройдет съезд «Единой России». Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что съезд откроется на площадке выставки-форума «Россия». По предварительной информации, участники съезда поддержат выдвижение российского лидера кандидатом на выборах президента, а также проведут ротацию руководящих органов.

Ранее председатель думской фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) Сергей Миронов заявил, что президент России Владимир Путин объявит о выдвижении на выборы главы государства в качестве самовыдвиженца. 

Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.

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#выборы
#россия
#владимир путин
#президент
#выставки
#сергей миронов
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Запад поменял тон в общении с Зеленским, пишут СМИ
Responsible Statecraft: Запад поменял тон в общении с Зеленским
17 декабря 2023, 14:22

Фото: РИА Новости/Стрингер

Запад поменял тон общения с президентом Украины Владимиром Зеленским. Об этом сообщает Responsible Statecraft.
По информации издания, просьбы украинского лидера о помощи вызвали совсем иной отклик, чем в 2022 году. Отмечается, что на текущий момент Зеленский регулярно сражается с западными скептиками по вопросу поддержки Украины.

Автор материала отмечает, что даже президент США Джо Байден изменил позицию в вопросе помощи Киеву. По его словам, раньше Байден обещал выделять Украине финансирование в том количестве, которое необходимо. Теперь американский президент готов передать «столько, сколько сможем».

Напомним, американский лидер Джо Байден объявил о выделении Украине дополнительной военной помощи в размере 200 миллионов долларов. Это заявление было сделано во время встречи с украинским лидером Владимиром Зеленским, который посетил Белый дом.

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#сша
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#заявление
#лидер
#зеленский
#джо
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SCMP: Учёные из Китая разработали систему тренировок для войны в космосе
17 декабря 2023, 13:35

Фото: istockphoto/sdecoret

Китайские военные будут отрабатывать способы ведения боевых действий в космическом пространстве. Ученые китайского Национального университета оборонных технологий страны разработали для этого специальную систему игр.
Благодаря этой системе можно будет моделировать различные ситуации в космосе и предсказывать развитие хода боевых действий, передает издание South China Morning Post (SCMP). С помощью данной разработки в Народно-освободительной армии Китая будут отрабатывать способы ведения боевых действий в космической среде.

С помощью специальных тестов были отобраны 400курсантов, из которых сформировали 70 боевых групп. Они в течение двух месяцев принимали участие в соревнованиях. Участники проекта рассказали, что тренировки подготовили их к бою, а также дали возможность овладеть оружием, о котором они раньше только читали в учебниках или технических описаниях.

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#развитие
#китай
#оружие
#космос
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Армия Израиля заявила об ударе по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане
ЦАХАЛ заявил, что нанес удар по инфраструктуре «Хезболлы» в Ливане
17 декабря 2023, 13:30

Фото: iStock/e-crow

Армия обороны Израиля сообщила в телеграм-канале, что нанесла удар по инфраструктуре движения «Хезболлах» в Ливане.
Отмечается, что ЦАХАЛ нанес ответные удары, после того как были произведены пуски с территории Ливана в сторону северной части Израиля. Как стало известно, несколько из них не достигли территории израильского государства.

Ранее сообщалось, что США отчитали Израиль за то, что он с 7 октября совершил более 30 атак на ливанскую армию. За период с 7 октября Израиль более 34 раз нанес удары по позициям Вооруженных Сил Ливана. 

Напомним, 7 октября 2023 года армия Израиля сообщила, что палестинские радикалы из сектора Газа обстреляли ракетами территорию Израиля. В ответ Армия обороны Израиля начала проведение военной операцию в Газе, а премьер-министр Израиля Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Операция Армии Израиля против палестинского движения ХАМАС получила название «Железные мечи».

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#сша
#операция
#израиль
#армия
#министр
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На польско-украинской границе скопилась очередь из двух тысяч грузовиков
17 декабря 2023, 12:17

Фото: istockphoto/Apriori1

На польско-украинской границе скопилось более двух тысяч грузовых автомобилей. Все они ожидают въезда на Украину.
По словам представителей Государственной пограничной службы Украины, по состоянию на утро 17 декабря заблокированными остаются три направления на границе с Польшей. В очередях в сторону Украины находятся порядка 2 150 большегрузных автомобилей. Больше всего грузовиков скопилось неподалёку от пункта пропуска «Шегини - Медыка».

Всего на границах с Польшей, Венгрией, Румынией и Словакией стоят, ожидая возможности въезда на Украину, около 4 тысяч грузовых автомобилей. Водители машин сутками простаивают в многокилометровых очередях. С момента начала акций по блокировке пограничных переходов известно уже о трёх смертельных случаях среди украинских водителей.

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#украина
#польша
#граница
#грузовик
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Путин: Западу придется находить точки соприкосновения с РФ
17 декабря 2023, 11:50

Фото: сайт Кремля

Президент РФ Владимир Путин заявил, что странам Запада придется находить точки соприкосновения с Россией. Об этом Путин заявил журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.
Глава государства добавил, что Западу придется считаться с нашей страной. Путин подчеркнул, что у РФ отсутствуют проблемы со странами НАТО — это они искусственно создают проблемы, так как не хотят иметь конкурента в лице РФ.

Ранее Путин сообщил, что заявления президента США Джо Байдена о возможном нападении России на страны НАТО — это полная чушь.  Путин выдвинул предположение, что такие слова американского лидера являются лишь фигурой речи, которая обосновывает его ошибочную политику на российском направлении. 

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#сша
#страны
#нато
#путин
#рф
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Путин назвал чушью слова Байдена о нападении России на НАТО
Путин: слова Байдена о нападении РФ на НАТО являются чушью и фигурой речи
17 декабря 2023, 11:38

Фото: сайт Кремля

Российский лидер Владимир Путин сообщил, что заявления президента США Джо Байдена о возможном нападении России на страны НАТО — это полная чушь. Об этом Путин заявил журналисту программы «Москва. Кремль. Путин» на «России 1» Павлу Зарубину, видео опубликовано в его телеграм-канале.
Путин выдвинул предположение, что такие слова американского лидера являются лишь фигурой речи, которая обосновывает его ошибочную политику на российском направлении. По словам главы государства, он не думает, что Вашингтон в перспективе мирового развития заинтересован в нанесении стратегического поражения РФ.

Российский лидер подчеркнул, что наша страна заинтересована в развитии отношений со странами Североатлантического альянса и не хочет их портить. Путин добавил, что президент любого крупного государства, «а тем более - единственного хозяина НАТО», которым являются США, не может этого не понимать.

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#сша
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#нато
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