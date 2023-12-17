Путин назвал народ единственным источником власти в стране

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин заявил, что народ России был и будет единственным источником власти в стране. Об этом Путин сообщил в ходе съезда Всероссийской политической партии «Единая Россия».
По словам главы государства, суверенное право людей самостоятельно выбирать свое будущее будет защищено от любых вмешательств извне.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где пройдет съезд «Единой России». Съезд откроется на площадке выставки-форума «Россия». На нем участники съезда поддержат выдвижение российского лидера кандидатом на выборах президента.
Напомним, президент России Владимир Путин объявил о своем решении выдвигаться на новый президентский срок в 2024 году. Об этом он рассказал герою ДНР Артёму Жоге в рамках общения после церемонии вручения медалей «Золотая звезда» Героям России.
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Путин приехал на ВДНХ для участия в съезде «Единой России»
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где пройдет съезд «Единой России». Съезд откроется на площадке выставки-форума «Россия». На нем участники съезда поддержат выдвижение российского лидера кандидатом на выборах президента.
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Екатерина Коршунова