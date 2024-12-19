«Просто потроллил»: Военэксперт Дрозденко прокомментировал слова Путина о дуэли с «Орешником»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент РФ Владимир Путин заявил, что шансов легко сбить новейшую российскую ракету «Орешник» у противника нет.
«Пусть в Киеве предложат нам объект для поражения. Пусть сосредоточат все какие только могут натовские средства ПРО и ПВО, а мы нанесем туда удар "Орешником". Мы к такому "эксперименту" готовы. Готовы ли они...» — поделился Путин.
Заместитель главного редактора журнала «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с «Радио 1» заявил, что Владимир Владимирович таким высказыванием в очередной раз продемонстрировал свою склонность к юмору и сарказму.
«Понятное дело, что в современных реалиях, да и ни в каких реалиях, Запад не будет проводить таких экспериментов. Так же, как и в нынешней ситуации, мы не будем никуда по ним бить "Орешником". Президент в очередной раз посмеялся и взял их "на слабо"», — сказал эксперт.
Он добавил, что было много случаев и выступлений, когда Запад говорит, а Путин все это в «мультиках» показывает.
«Потом мультики полетели и встали на вооружение. "Орешник", на самом деле, это большая проблема для тех же Соединенных Штатов, потому что, выходя из договора по ракетам средней и малой дальности, они планировали практически сразу получить тотальное преимущество над нашей страной. Для этого у них разрабатывалась система на базе старой системы "Грифон", которая снята с вооружения давно. И они провели соответствующее испытание. Но ракета старая, и весь комплекс не очень современный, и нормальных ракет средней дальности у них так и нет», — объяснил военный специалист.
По его словам, комплекс класса «Орешник», который работает по средней дальности, баллистический, с изменяемой траекторией стал шоком для Запад.
«Поэтому Владимир Владимирович, я думаю, просто потроллил. Запад ничего подобного делать не будет, они "Орешника" очень боятся», — завершил он.
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