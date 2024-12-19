Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спецоперация на Украине/ «Просто потроллил»: Военэксперт Дрозденко прокомментировал слова Путина о дуэли с «Орешником»

«Просто потроллил»: Военэксперт Дрозденко прокомментировал слова Путина о дуэли с «Орешником»

Военэксперт Дрозденко: Запад не решится на эксперименты с «Орешником»
Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что шансов легко сбить новейшую российскую ракету «Орешник» у противника нет.
«Пусть в Киеве предложат нам объект для поражения. Пусть сосредоточат все какие только могут натовские средства ПРО и ПВО, а мы нанесем туда удар "Орешником". Мы к такому "эксперименту" готовы. Готовы ли они...» — поделился Путин.

Заместитель главного редактора журнала «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с «Радио 1» заявил, что Владимир Владимирович таким высказыванием в очередной раз продемонстрировал свою склонность к юмору и сарказму.



«Понятное дело, что в современных реалиях, да и ни в каких реалиях, Запад не будет проводить таких экспериментов. Так же, как и в нынешней ситуации, мы не будем никуда по ним бить "Орешником". Президент в очередной раз посмеялся и взял их "на слабо"», — сказал эксперт.

Он добавил, что было много случаев и выступлений, когда Запад говорит, а Путин все это в «мультиках» показывает.

«Потом мультики полетели и встали на вооружение. "Орешник", на самом деле, это большая проблема для тех же Соединенных Штатов, потому что, выходя из договора по ракетам средней и малой дальности, они планировали практически сразу получить тотальное преимущество над нашей страной. Для этого у них разрабатывалась система на базе старой системы "Грифон", которая снята с вооружения давно. И они провели соответствующее испытание. Но ракета старая, и весь комплекс не очень современный, и нормальных ракет средней дальности у них так и нет», — объяснил военный специалист.

По его словам, комплекс класса «Орешник», который работает по средней дальности, баллистический, с изменяемой траекторией стал шоком для Запад.

«Поэтому Владимир Владимирович, я думаю, просто потроллил. Запад ничего подобного делать не будет, они "Орешника" очень боятся», — завершил он.

Читайте также:

Путин: у противника нет шансов уничтожить «Орешник»

Путин рассказал о работе фонда «Защитники Отечества»

Военэксперт объяснил высказывание Путина о готовности на компромиссы с Украиной
#эксперт
#президент
#комплекс
#вооружение
#ракета
#запад
#вооружения
#путин
#удар
#пво
#сводкасво
#орешник
Военэксперт Дрозденко раскрыл, зачем Запад провоцирует РФ на удар «Орешником»
Дрозденко: Запад провоцирует РФ на удар «Орешником» ради исследования
19 декабря 2024, 16:26

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что шансов легко сбить новейшую российскую ракету «Орешник» у противника нет.
Заместитель главного редактора журнала «Арсенал отечества» Дмитрий Дрозденко в беседе с «Радио 1» заявил, что Запад провоцирует Россию на еще один удар «Орешником», потому что имеет определенные цели.

«Для них было шоком испытание нашей ракеты по "Южмашу". Теперь они постоянно пытаются спровоцировать нас на еще один удар "Орешником". Тут заложена серьезная уловка. Я думаю, они не смогли снять все летные задания и показания в момент нанесения удара. Теперь хотят, чтобы мы повторили, грубо говоря, по территории Украины, но в этот момент у них будут готовы все соответствующие спутники, системы и так далее. Первый раз, когда была провокация, мы ответили не "Орешником", а мощным ударом по энергетике Украины. Тогда на линию боевого соприкосновения перебазировалось большое количество разведывательных спутников», — объяснил он.

Ранее Дрозденко сообщил, что Запад боится «Орешника».

Читайте также:

Путин: у противника нет шансов уничтожить «Орешник»

Путин назвал число проживающих в России украинцев

Путин рассказал о работе фонда «Защитники Отечества»
#запад
#ракеты
#путин
#удар
#сво
#сводкасво
#орешник
#война
#смерть
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Почти перестал смеяться»: Путин рассказал, как изменился за годы СВО
Путин стал меньше шутить и почти перестал смеяться из-за СВО
19 декабря 2024, 16:23

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российский лидер Владимир Путин заявил, что за время проведения спецоперации стал меньше шутить и почти перестал смеяться.
«‎Эти почти три года стали серьезным испытанием для всей страны и для меня. Я скажу откровенно, я стал меньше шутить и почти перестал смеяться», — сказал Путин, отвечая на вопрос на Прямой линии, как он изменился за годы СВО.

При этом глава государства отметил, что решение о начале СВО нужно было принимать раньше и к этому стоило заранее готовиться.

Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Целями СВО являются демилитаризация и денацификация Украины, признание Крыма, ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей территорией России.

Читайте также:

Путин призвал исправить ситуацию с выплатами военным в Курской области

Путин заявил, что Курская область будет освобождена, но дату назвать отказался

Путин принес на Прямую линию знамя 155-й бригады морской пехоты ТОФ
#россия
#страны
#днр
#лнр
#сво
#путин
#курская область
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военэксперт объяснил высказывание Путина о готовности на компромиссы с Украиной
Военэксперт Литовкин объяснил, на какие компромиссы с Украиной готов Путин
19 декабря 2024, 14:30

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин в рамках Прямой линии заявил, что Россия всегда готова к переговорам с Украиной и к компромиссам.
«Политика и есть компромиссы. Важно, чтобы Киев тоже был готов к переговорам и компромиссам», — сообщил Путин.

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин в беседе с «Радио 1» объяснил высказывание президента.

«Есть два видов компромиссов. Мы не готовы, например, вывести свои войска с новых территорий РФ — конечно, нет. Мы не готовы вернуть Украине какие-то территории. На такие компромиссы мы пойти не можем, но о чем-то другом договориться можем», — сказал он.

Он также назвал один компромисс, на который РФ точно готова.

«Если Украина выведет свои войска с наших территорий, который прописаны в нашей конституции (ДНР, ЛНР, Запорожская и Херсонская области), то мы готовы прекратить огонь», — поделился он.

Читайте также:

«Обострение суицидального синдрома»: в России осудили отказ Зеленского от прекращения огня

Военный эксперт Сивков объяснил слова Путина о «наших» ребятах в Киеве

Путин заявил, что Курская область будет освобождена, но дату назвать отказался
#политика
#украина
#днр
#лнр
#путин
#киев
#курская область
#рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин призвал исправить ситуацию с выплатами военным в Курской области
19 декабря 2024, 14:06

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин назвал опущением, что участвующие в освобождении Курской области военные не получают выплаты как участники СВО. Об этом глава государства сообщил в ходе совмещённой прямой линии и пресс-конференции.
Российский лидер принёс извинения за сложившуюся ситуацию, подчеркнув, что её следует исправлять. Всё, что причитается военным, которые находятся на линии боевого соприкосновения, будет выплачено.

Напомним, что ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. В настоящее время ВС РФ успешно освобождают населённые пункты от противника. С начала боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 12,5 тысячи военных.

Читайте также:

Путин заявил, что Курская область будет освобождена, но дату назвать отказался

Путин ответил на вопрос о дате завершения СВО

Военный эксперт Сивков объяснил слова Путина о «наших» ребятах в Киеве
#владимир путин
#военные
#курская область
#выплаты
#всу
#вс рф
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Обострение суицидального синдрома»: в России осудили отказ Зеленского от прекращения огня
Политолог Фельдман: Зеленский может продолжить воевать без помощи США
19 декабря 2024, 13:35

Владимир Зеленский

Отказ Владимира Зеленского и его советника Дмитрия Литвина от предложения венгерского премьера Виктора Орбана о прекращении огня с Россией может говорить об «обострении суицидального синдрома» или планах на продолжение конфликта даже без помощи США. Об этом заявил кандидат политических наук, доцент Академии труда и социальных отношений Павел Фельдман. По его словам, Украина таким образом решила «растоптать протянутую ей оливковую ветвь, а миротворца демонстративно оскорбила».
«Подобная дерзость со стороны Украины не поддается разумному объяснению. Будучи тотально зависимым от Вашингтона, киевский режим дерзит главному сподвижнику избранного президента США в Европе. Либо у Зеленского обострение суицидального синдрома, либо он после 20 января 2025 года всерьез собирается воевать с Россией без американской помощи. В таком случае, вероятно, Украине придется полагаться на свои силы и скудную поддержку ряда европейских союзников», — пояснил политолог в беседе с RT.
В то же время заявил начальник Генштаба Валерий Герасимов заявил, что ВС РФ продолжает неумолимо наступать по всей линии фронта в зоне СВО. Продвижение российской армии идет «несмотря на колоссальную помощь Запада» Киеву, приводит его слова Общественная Служба Новостей.
«Инициатива на линии боевого соприкосновения находится в наших руках и российские войска проводят наступление по всему фронту», — указал Герасимов.
Читайте также:

Путин заявил, что Курская область будет освобождена, но дату назвать отказался

ВСУ могут использовать истребители F-16 при новом наступлении

Зеленский не согласен сокращать ВСУ по требованию РФ
#сша
#помощь
#политолог
#режим
#сво
#всу
#вс рф
#путин
#курская область
#истребители
#служба
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Военный эксперт Сивков объяснил слова Путина о «наших» ребятах в Киеве
Сивков о заявлении Путина: «наши» ребята есть в киевском правительстве
19 декабря 2024, 13:32

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин в рамках Прямой линии заявил, что на Украине очень много людей, которые поддерживают РФ.
«На Украине много «наших» ребят, там есть, с кем говорить и там есть люди, которые поддерживают РФ и хотят денацифицировать Украину», — сообщил Путин.

Заместитель президента Российской Академии ракетных и артиллерийских наук по информационной политике Константин Сивков в беседе с «Радио 1» подтвердил слова президента.

«Совершенно правильно сказал Владимир Владимирович. Это люди, начиная с правительства: восемь министров ушло в отставку, что довольно много в объеме. Это подтверждает тот факт, что есть люди, которым не доверяли и которые не готовы были идти с Зеленским ва-банк. В украинском обществе тем более существует много людей, которые хотели бы обеспечить ликвидацию нацизма на территории Украины», — прокомментировал военный эксперт.

Также глава государства призвал продолжать укрепление обороноспособности и развивать российскую армию. Для этого, в частности, будет налажен серийный выпуск новейшего ракетного комплекса «Орешник».

Читайте также:

Путин лично принимал участие в производстве «Орешника»

Путин: ВСУ не было смысла заходить в Курскую область

Путин лично принимал участие в производстве «Орешника»
#эксперт
#банк
#люди
#всу
#путин
#рф
#россия
#сво
#сводкасво
#война
#смерть
#курская область
#курское направление
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин заявил, что Курская область будет освобождена, но дату назвать отказался
Путин: ВС РФ совершенно точно выбьют ВСУ из Курской области
19 декабря 2024, 13:31

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что армия России совершенно точно выбьет украинских боевиков из курского приграничья, после чего регион будет активно восстанавливаться. Об этом он говорил в рамках Прямой линии.
«Мы точно их выбьем. Иначе быть не может. Конкретную дату назвать не могу», — заявил Путин.

Он отметил, что есть планы, по которому действуют военные и примерный срок освобождения российского региона.

Уже после этого, можно будет оценить ущерб, принесенный Курской области. Позже все, что было разрушено украинскими боевиками, будет восстановлено, подчеркнул российский лидер.

При этом будет оказываться помощь тем, кто захочет переехать в другие регионы России.

Напомним, что ВСУ вторглись на территорию Курской области 6 августа 2024 года. В настоящее время ВС РФ успешно освобождают населённые пункты от противника. С начала боевых действий на этом участке украинские войска потеряли более 12,5 тысячи военных.

Читайте также:

Путин лично принимал участие в производстве «Орешника»

Путин принес на Прямую линию знамя 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Путин предложил Западу провести эксперимент с «Орешником»
#помощь
#военные
#эксперимент
#регионы
#ущерб
#лидер
#всу
#вс рф
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин лично принимал участие в производстве «Орешника»
19 декабря 2024, 13:11

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Российский лидер Владимир Путин заявил на прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, что лично принимал участие в производстве «Орешника».
«Ученые, конструкторы, инженеры думали, что сделать еще, согласовывали свою позицию с министерством обороны, с заказчиком. В конце концов это и до меня дошло тоже, и я тоже принял участие в окончательном решении по поводу того, производить его или не производить», — рассказал российский лидер.

Он пояснил, что сам решал, в каком объеме производить «Орешник», когда и как это делать.

Путин подчеркнул, что «Орешник» сбить нет почти никаких шансов. По его словам, это современное, очень новое оружие.

При этом президент честно признался, что не знает, откуда появилось название «Орешник».

Ранее глава государства призвал продолжать укрепление обороноспособности и развивать российскую армию. Для этого, в частности, будет налажен серийный выпуск новейшего ракетного комплекса «Орешник».

Читайте также:

Путин принес на Прямую линию знамя 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Путин: ВСУ не было смысла заходить в Курскую область

Путин: На Украине есть люди, с которыми можно говорить
#ученые
#оружие
#президент
#лидер
#люди
#всу
#путин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Путин: ВСУ не было смысла заходить в Курскую область
19 декабря 2024, 13:02

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что армии Украины не было смысла заходить в Курскую область.
В рамках Прямой линии с Владимиром Путиным жительница Курской области задала вопрос о том, когда полностью освободят регион. Она поинтересовалась, когда люди смогут вернуться в свои дома и спросила, будут ли восстановлены малые сёла.

Президент Российской Федерации ответил, что представляет, когда Курская область будет полностью освобождена, но точную дату он назвать не может.

Российский лидер также отметил, что Вооружённым силам Украины не было смысла заходить в регион, поскольку ВС РФ их точно «выбьет».

Владимир Путин уточнил, что разрушения в Курской области восстановят, а пострадавшим выдадут сертификаты на восстановление жилья. Жителям, желающим переехать в иной регион, окажут помощь.

Читайте также:

Путин принес на Прямую линию знамя 155-й бригады морской пехоты ТОФ

Путин: На Украине есть «наши» ребята, с которыми можно говорить

Путин: ущерб в Курской области можно будет оценить после освобождения региона
#помощь
#владимир путин
#президент
#регион
#дома
#лидер
#люди
#вс рф
#курская область
#сво
#спецоперация
Следите за нашими новостями
в удобном формате