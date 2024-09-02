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Президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор» заявил, что лидер Советского Союза Никита Хрущев передал Крым, некогда входивший в состав РСФСР, Украине как подарок.
По словам российского лидера, Украина была создана в 1917 году, когда на этой территории стали возникать «неустойчивые и недолговечные полугосударственные формы без четких границ. Путин отметил, что после Великой Отечественной войны Иосиф Сталин включил часть территории Польши, Румынии и Венгрии в состав Украинской ССР (УССР).
Ранее Владимир Путин заявил, что решения советского руководства сыграли негативную роль в сложившейся ситуации на Украине. Он отметил, что на ситуацию в Украине сильно влияют внешние и внутренние факторы, а также неонацисты, влияющие на государственный курс Киева.
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«В 1954 году Н.С.Хрущев фактически подарил Украине Крым, входивший в РСФСР. Границы союзных республик нарезались достаточно произвольно, исходя из "пролетарской необходимости". Так, Украине был передан промышленный Донбасс, населенный преимущественно русскими», – заявил президент.
Ранее Владимир Путин заявил, что решения советского руководства сыграли негативную роль в сложившейся ситуации на Украине. Он отметил, что на ситуацию в Украине сильно влияют внешние и внутренние факторы, а также неонацисты, влияющие на государственный курс Киева.
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Александр Климов