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Неонацистские группировки организовали государственный переворот в Украине в 2014 году и с тех пор определяют всю политику Киева, заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».
«В 2014 году американцы и их сателлиты организовали на Украине вооруженный государственный переворот. Его идеологами и основными участниками выступили радикальные неонацистские группировки», – рассказал российский лидер.
Также он добавил, что с тех пор группировки неонацистов продолжать влиять на государственный курс. В результате после переворота официальной идеологией Украины стала ненависть ко всему русскому, что привело к массовым убийствам мирных жителей Донбасса.
Ранее Владимир Путин заявил, что Украина стала разменной монетой для геополитических амбиций Запада. Он подчеркнул, что Запад планомерно распространяет идею о том, что Россия – извечный враг Украины.
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