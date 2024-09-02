Путин заявил о негативной роли лидеров СССР в ситуации на Украине

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Решения советского руководства сыграли негативную роль в нынешней ситуации с Украиной. Об этом заявил президент России Владимир Путин в интервью монгольской газете «Оноодор».
По словам президента, на ситуацию в Украине сильно повлияли внешние и внутренние факторы. Российский лидер напомнил, что процесс создания соседнего государства начался сразу после революции 1917 года, «когда на этой территории возникали неустойчивые и недолговечные квазигосударственные образования без четких границ». При этом он подчеркнул, что границы объединенных республик в составе СССР впоследствии были «совершенно произвольно» нарезаны исходя из пролетарской необходимости».
Ранее Владимир Путин заявил, что после распада СССР Украина «утащила с собой» все то, что получила с «барского плеча» России. Путин также заявил, что «Россия добровольно пошла на развал СССР, считая это предложением Западу о сотрудничестве и союзничестве».
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