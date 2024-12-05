Путин назвал 2025 год ключевым для нового этапа технологического развития

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
2025 год станет ключевым для запуска нового этапа технологического развития России. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам.
Российский лидер напомнил, что на днях правительство обсуждало данные «очень предметно». Также Путин отметил, что в вопросе укрепления технологического суверенитета, необходимо смотреть на ситуацию в отраслях в целом, а не отдельных элементов.
Ранее глава российского государства поручил создать условия для перелома демографической ситуации в РФ. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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