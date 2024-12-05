Путин задал Мантурову интересный вопрос

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Глава российского государства Владимир Путин спросил у первого вице-премьера страны Дениса Мантурова, где мусоросжигательные заводы и выделенные на их строительство средства. Вопрос был задан в рамках заседания Совета по вопросам стратегического развития и национальных проектов.
По словам Мантурова, два предприятия уже «на выходе», запуск запланирован на первый квартал грядущего года, а заводы по сортировке отходов в России построены «в достаточном количестве». Первый вице-премьер пообещал Путину пригласить его на церемонию открытия.
Он подчеркнул, что понимает, что вопросы могут касаться локализации, но в этом случае необходим план совместных действий.
Мантуров ответил, что предприятия должны быть в Подмосковье и Татарстане, однако есть проблемы, включая технологические, поскольку коллеги из Японии ушли из страны. Вице-премьер заключил, что все решено, однако предприятия нужно достроить.
Путин распорядился контролировать ситуацию.
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«На открытие хорошо. Ленточки резать - мы все с удовольствием это делаем. Но я хочу понять, сколько заводов они должны были построить? Пять? К какому сроку? Деньги получили или нет? Где деньги?» — спросил Путин.
Он подчеркнул, что понимает, что вопросы могут касаться локализации, но в этом случае необходим план совместных действий.
«Это все как, под контролем у вас? Что там происходит-то?» — вопросил президент.
Мантуров ответил, что предприятия должны быть в Подмосковье и Татарстане, однако есть проблемы, включая технологические, поскольку коллеги из Японии ушли из страны. Вице-премьер заключил, что все решено, однако предприятия нужно достроить.
Путин распорядился контролировать ситуацию.
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Никита Кротов