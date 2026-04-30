Путин назвал Россию страной восходящего солнца

30 апреля 2026, 17:02

Путин: страной восходящего солнца является Россия, ведь Чукотка восточнее Японии

Именно Россия является страной восходящего солнца, а не Япония, как общепринято считать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с представителями коренных малочисленных народов страны.





Он объяснил это тем, что Новая Зеландия, если рассматривать карты, находится восточнее Японии, а Чукотка простирается еще дальше на восток. На основе этих размышлений президент сделал вывод, что именно Россия фактически является местом, где солнце встает раньше всего.

«Считается, самая восточная страна — это Япония. А восточнее Японии находится Новая Зеландия. А восточнее Новой Зеландии находится Чукотка. Поэтому именно Россия является страной восходящего солнца», — заключил Путин во время марафона «Знание. Первые».