Путин назвал RT единственной точкой опоры за границей

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Президент России Владимир Путин назвал телеканал RT единственной точкой опоры за границей, так как российским журналистам не дают работать ни в Европе ни США.
По словам главы государства, в США и странах Европы не дают работать российским журналистам и придумывают для них различные сложности. Там продолжает работать только Russia Today.
В сентябре газета The New York Times опубликовала статью, в которой рассказывается об эффективной работе RT в обход введённых против него санкций. Автор утверждает, что блокировка RT в соцсетях не помогает Западу лишить СМИ обширной аудитории.
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«У нас всего-то одна точка опоры там — Russia Today. И всё, ничего нет. У нас же не разветвлённая система, не так как у англосаксов мировые СМИ, у нас же их нет. Но и это стараются закрыть, и этого боятся», — сказал Путин.
В сентябре газета The New York Times опубликовала статью, в которой рассказывается об эффективной работе RT в обход введённых против него санкций. Автор утверждает, что блокировка RT в соцсетях не помогает Западу лишить СМИ обширной аудитории.
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Элина Позднякова