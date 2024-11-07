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После победы Дональда Трампа на выборах президента США финансовые структуры Запада начали обсуждать возможное снятие санкций с России, сообщает газета Financial Times со ссылкой на источник.
По словам неназванного портфельного менеджера, в западных банках уже обсуждают перспективы торговли с Россией и задаются вопросом о возможности операций с рублем. Менеджер отметил, что рубль продолжает использоваться для офшорных операций.
В Москве неоднократно заявляли, что Россия способна справиться с санкционным давлением, несмотря на усилия Запада. Владимир Путин ранее подчеркивал, что санкции негативно сказались на мировой экономике, и указывал, что цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
В западных странах также звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций.
Президентские выборы в США состоялись 5 ноября, где победу одержал Дональд Трамп. Он набрал 277 голосов выборщиков, что превышает необходимый порог в 270 голосов.
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В США объяснили цель новых антироссийских санкций
В Москве неоднократно заявляли, что Россия способна справиться с санкционным давлением, несмотря на усилия Запада. Владимир Путин ранее подчеркивал, что санкции негативно сказались на мировой экономике, и указывал, что цель Запада — ухудшить жизнь миллионов людей.
В западных странах также звучали мнения о неэффективности антироссийских санкций.
Президентские выборы в США состоялись 5 ноября, где победу одержал Дональд Трамп. Он набрал 277 голосов выборщиков, что превышает необходимый порог в 270 голосов.
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Мария Моисеева