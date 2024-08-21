Фото: istock/Irina Piskova
Командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил в своём Telegram-канале, что украинские военные описывают текущую ситуацию в Курской области как «ад» и просят о помощи, включая психологическую.
По словам Алаудинова, в ночь на 20 августа противник решил провести ротацию на участке, где действуют силы «Ахмата». При этом пикап с личным составом был подбит, а оставшаяся пехота уничтожена. В эфире радиосвязи украинские медики, пытаясь эвакуировать пострадавших, в отчаянии кричали чтобы их оттуда забрали, что они уже не могут, «это ад для нас, нам всем нужны психологи».
Алаудинов с иронией прокомментировал ситуацию, отметив, что украинские солдаты, вероятно, не ожидали, что ситуация станет такой тяжелой. Командир спецназа подчеркнул, что российские войска продолжают эффективно выполнять свои задачи и уничтожать вражеские силы.
Читайте также:
Белоусов лично обратился к военным по поводу недавних событий в зоне СВО
Закрыть окна и не выходить на улицу: над Львовом заметили тучи из хлора
Наемники США на российской земле: спецназ ведет огонь по мирным жителям в Курске
Алаудинов с иронией прокомментировал ситуацию, отметив, что украинские солдаты, вероятно, не ожидали, что ситуация станет такой тяжелой. Командир спецназа подчеркнул, что российские войска продолжают эффективно выполнять свои задачи и уничтожать вражеские силы.
«Если бы вы слышали все, что происходит у них в эфире, это просто комедия. Бедные, пострадали», — добавил Алаудинов.
Читайте также:
Белоусов лично обратился к военным по поводу недавних событий в зоне СВО
Закрыть окна и не выходить на улицу: над Львовом заметили тучи из хлора
Наемники США на российской земле: спецназ ведет огонь по мирным жителям в Курске
Елена Перлова