Мать и дочь из Курской области бежали 20 км по полям, спасаясь от атак ВСУ

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Жительница Курской области Ирина Кириченко поделилась своей историей о том, как ей и ее матери пришлось пройти 20 километров по полям и посадкам. Так они пытались вырваться из приграничного села Черкасское Поречное, подвергшегося атаке со стороны ВСУ.
Ирина и ее мать скрывались в погребе своего села в течение недели, числясь без вести пропавшими. По словам Ирины, после атаки они долго не решались покинуть дом, опасаясь за свою безопасность. Ее рассказ привел РИА Новости.
«Я расплакалась, мама побоялась за меня. Она сказала: "Если бы не ты, я бы осталась тут, моя цель — вывести тебя в первую очередь"», — рассказала Ирина.После нескольких дней пребывания в укрытии и осознания опасности, женщины собрали необходимые вещи, переоделись в темно-зеленую одежду для маскировки и
отправились в путь, прячась от дронов, патрулирующих территорию.
«Мы шли километров 20. Дроны летали, и мы прятались. Всё время казалось, что кто-то за нами гонится… Мы видели, как кто-то сидел в посадках,» — добавила девушка.
На пути им удалось поймать попутку от местного жителя, который довез их до села Клыково, где они смогли связаться с родственниками.
Напомним, что украинские военные вторглись в Курскую область утром 6 августа. С тех пор в приграничной зоне продолжаются активные боевые действия. Командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов ранее сообщил, что ВСУ планировали захватить Курск, чтобы усилить свои позиции в переговорах.
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Елена Перлова