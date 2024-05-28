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Единственная легитимная на Украине власть — Верховная рада и ее спикер. Об этом заявил президент России Владимир Путин в рамках пресс-подхода по итогам визита в Узбекистан.
«Строго говоря, по предварительной оценке, единственной легитимной властью (на Украине. — Прим. ред.) остается парламент и спикер Рады», – сказал Путин.
По его словам, в Незалежной следовало бы провести выборы, отменив для этого закон о военном положении.
Российский лидер отметил, что этот вопрос требует серьезного и глубокого анализа. Кроме того, по словам главы государства, конституцией Самостийной при военном положении предусмотрено продление полномочий Верховной рады, но не президента.
«Есть статья 111 Конституции Украины, которая говорит о том, что в этом случае полномочия верховной власти, фактически, президентские полномочия передаются спикеру парламента», – добавил Путин.
Тем временем, срок президентских полномочий экс-президента Украины Владимира Зеленского истек 20 мая. К слову, журналистка Маргарита Симоньян предложила называть его «просроченным».
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Никита Кротов