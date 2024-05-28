Пограничники будут действовать твердо при решении задач спецоперации, уверен Путин

Фото: сайт Кремля
Президент Российской Федерации Владимир Путин поздравил личный состав и ветеранов, гражданский персонал пограничной службы ФСБ России с Днем пограничника. Он отметил, что этот праздник — символ памяти и уважения ко всем поколениям защитников рубежей Отчизны.
Российский лидер также выразил уверенность, что пограничники будут смело и твердо в ходе действовать решения задач специальной военной операции на Украине.
Ранее передвижение Путина на необычном виде транспорта попало на видео. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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«Уверен, что и впредь вы будете действовать так же смело и твердо в решении задач специальной военной операции, эффективно координировать свою работу с другими подразделениями ФСБ, с частями армии и флота, с правоохранительными органами, с главами регионов и муниципальных образований», — сказал глава государства.
Ранее передвижение Путина на необычном виде транспорта попало на видео. Подробнее об этом читайте в нашем материале.
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Алина Юрчак