Путин назвал цель поездок Зеленского на Запад

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Президент России Владимир Путин рассказал о целях поездок украинских властей на Запад. Об этом он рассказал в рамках подведения итогов года.
«Киев ездит и клянчит деньги, для этого пытается показать "успехи" контрнаступления», - уверен Путин.
Напомним, 24 февраля 2022 года Россия начала специальную военную операцию. По словам Путина, в настоящий момент у Украины иссякают ресурсы. Он уверен, это связано с отсутствием денег, идеологии и собственного оборонного производства страны.
В 2022 году в Кремле решили отказаться от такого формата общения с гражданами. Кроме того, не состоялась и большая ежегодная пресс-конференция Владимира Путина, где он дает ответы на вопросы журналистов.
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Татьяна Лаврова