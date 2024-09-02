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Президент России Владимир Путин заявил, что целью США и Запада является установление полного контроля над Украиной. Для этого они поддерживают националистические и антироссийские организации, рассказал российский лидер в интервью монгольской газете «Оноодор».
«На протяжении десятилетий они добивались полного контроля над Украиной. Планомерно насаждали концепцию, что Россия якобы является вечным врагом Украины, главной угрозой ее существования», – объяснил президент.
Путин подчеркнул, что официальной идеологией Украины стала ненависть ко всему русскому, включая русский язык и православие. По его словам, антироссийская политика западных стран, прежде всего США, является главной причиной украинской трагедии.
Ранее Владимир Путин заявлял, что неонацистские группировки организовали переворот в Украине в 2014 году. Затем они стали определять общую государственную политику в Киеве.
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Александр Климов