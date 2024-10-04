В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Байденом на саммите G20

Нелегальной миграции в России больше не будет, и это надо чётко понимать. С таким заявлением выступил вице-премьер правительства России Марат Хуснуллин по итогам заседания таджикско-российской межправкомиссии по торгово-экономическому сотрудничеству, которое прошло в Душанбе.