В Кремле прокомментировали возможность встречи Путина с Байденом на саммите G20

Фото: Сайт Кремля
Президент России Владимир Путин открыт для любых контактов, включая американского коллегу Джо Байдена. Однако Москва и Вашингтон не обсуждали встречу президентов на саммите G20. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Каких-либо разговоров на этот счет не велось. И сейчас, в настоящий момент, никаких предпосылок нет, Хотя президент неоднократно говорил, что он остается открытым для всех контактов», — цитирует ТАСС комментарий Пескова о возможной встрече Путина и Байдена.
Ранее пресс-секретарь президента отметил, что окончательное решение о возможном визите Владимира Путина на саммит G20 пока не приняли.
Итоговый годовой саммит государств G20 пройдет в Рио-де-Жанейро 18-19 ноября. По данным Кремля, президенту направили приглашение на саммит «большой двадцатки» в Бразилии.
Читайте также:
Песков: Решение о поездке Путина на саммит G20 пока не принято
Байден в частных беседах признал свою непопулярность
Песков связал атаки БПЛА по территориям РФ и использование ЯО
Лия Мурадьян