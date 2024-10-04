Байден в частных беседах признал свою непопулярность

Фото: сайт Кремля
Президент США Джо Байден в частном порядке признал свою непопулярность и заявил о готовности не участвовать в предвыборных мероприятиях в ряде штатов, если это сочтёт выгодным штаб кандидата в президенты от Демократической партии Камалы Харрис. Об этом сообщает портал Axios.
Отмечается, что за закрытыми дверями Байден признался своим помощникам, что полностью осознаёт свою непопулярность среди избирателей, поэтому сделает всё, чтобы победу в предстоящих выборах одержала Камала Харрис. Также он готов не принимать участие в предвыборных мероприятиях в ряде штатов.
Некоторые союзники Байдена также заявили, что в последнее время политик начал стремительнее стареть из-за связанного с работой стресса и проблем с законом у его сына Хантера Байдена.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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Некоторые союзники Байдена также заявили, что в последнее время политик начал стремительнее стареть из-за связанного с работой стресса и проблем с законом у его сына Хантера Байдена.
Выборы президента США пройдут 5 ноября.
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Анастасия Чинкова