Путин не хочет возвращения России на путь «до 2022 года»

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин заявил о нежелании возвращения страны на путь «до 2022 года», который сопровождался скрытой интервенцией. Об этом он говорил на пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай».
«Мне бы не хотелось, чтобы Россия вернулась на путь, которым она шла до 2022 года, как я уже говорил в своем выступлении. А это был путь, который был сопряжен с такой скрытой, завуалированной интервенцией в отношении нашей страны, направленной на подчинение ее интересам каких-то других стран, которые еще считали, что они имеют на это право», — отметил глава государства.
По словам президента, страна не отказывалась от интеграции, однако идет своим путем из-за нежелания существовать в подчиненном состоянии.
Путин добавил, что россияне это осознали, когда поняли, что пытаются с сделать геополитические противники России со страной. Таким образом, консолидация российского общества связана с укреплением независимости России, самостоятельности, суверенитета страны, заключил российский лидер.
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