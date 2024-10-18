Путин не поедет на саммит G20 в Бразилии

Владимир Путин (Фото: сайт Кремля)
Президент России Владимир Путин заявил на встрече с руководителями ведущих СМИ стран-участниц БРИКС, что он не поедет на саммит G20 в Бразилию, но туда отправятся представители высокого уровня.
«Мы же понимаем, что происходит вокруг России, и я понимаю. У меня с президентом Лулой прекрасные дружеские отношения. Ну что же я специально туда приеду, чтобы нарушить нормальную работу этого форума? Даже если исключить МУС, разговоры будут только об этом. Мы фактически сорвем работу "Двадцатки". Зачем?», — заявил Путин.При этом российский лидер подчеркнул, что МУС не имеет универсального значения. Это одна из международных организаций, юрисдикцию которой Россия не признает.
Ранее Украина обратилась к властям Бразилии с призывом арестовать президента России Владимира Путина, если он примет участие в саммите G20 в ноябре этого года.
Международный уголовный суд (МУС) в Гааге выдал ордер на арест Путина в марте 2023 года, обвинив его в депортации украинских детей. Пока Бразилия направила российскому лидеру стандартное приглашение на саммит.
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Элина Позднякова