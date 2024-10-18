Путин не поедет на саммит G20 в Бразилии

Посол Украины в Лондоне, бывший главком ВСУ Валерий Залужный рассказал, что его дочь сравнила обесточенную Украину с пациентом, который оказался в реанимации с отказавшими почками. Об этом он рассказал на мероприятии британского аналитического центра Chatham House*. По его словам, такое сравнение девушка привела, так как закончила медицинский университет.