Премьер Италии сделала пессимистичный прогноз на 2026 год

24 декабря 2025, 09:09

Премьер Италии Мелони: 2026 год будет гораздо хуже, чем 2025-й

Фото: iStock/okfoto

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время церемонии поздравления с Рождеством сделала неутешительный прогноз на 2026 год. Об этом сообщает РИА Новости.