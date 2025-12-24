Премьер Италии сделала пессимистичный прогноз на 2026 год
Премьер Италии Мелони: 2026 год будет гораздо хуже, чем 2025-й
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони во время церемонии поздравления с Рождеством сделала неутешительный прогноз на 2026 год. Об этом сообщает РИА Новости.
Уходящий 2025 год оказался крайне сложным для всех, но 2026 год, по словам Мелони, будет еще более трудным. Она порекомендовала всем присутствующим насладиться праздниками и затем, восстановив силы, вернуться к работе.
Ранее стало известно, что Италия пересматривает свою стратегию в отношении Украины на фоне ослабления единства НАТО. Уточняется, что это отражает общую тенденцию среди европейских стран. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
