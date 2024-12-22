Путин не считает, что третья мировая война уже идет

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Противники России эскалируют ситуацию, однако пугать третьей мировой войной не надо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам российского лидера, на сегодняшний день опасностей много, при этом Москва видит, что делает противник. Путин подчеркнул, что РФ всегда будет отвечать на любой вызов.
Согласно мнению главы государства, когда противники и возможные партнеры РФ это сознают, то тогда придет понимает того, что необходимо искать компромиссы, к которым Россия готова.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Согласно мнению главы государства, когда противники и возможные партнеры РФ это сознают, то тогда придет понимает того, что необходимо искать компромиссы, к которым Россия готова.
Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова