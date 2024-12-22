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Путин не считает, что третья мировая война уже идет

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Противники России эскалируют ситуацию, однако пугать третьей мировой войной не надо. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
По словам российского лидера, на сегодняшний день опасностей много, при этом Москва видит, что делает противник. Путин подчеркнул, что РФ всегда будет отвечать на любой вызов.

Согласно мнению главы государства, когда противники и возможные партнеры РФ это сознают, то тогда придет понимает того, что необходимо искать компромиссы, к которым Россия готова.



Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым оно на протяжении восьми лет подвергалось со стороны киевского режима.

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В ЕС пригрозили Украине конфликтом в случае прекращения транзита газа из РФ
Словакия пригрозила Украине конфликтом, если та прекратит транзит газа из РФ
22 декабря 2024, 11:11

Фото: iStock/Дмитрий Ларичев

Президент Словакии Роберт Фицо пригрозил Киеву серьезными последствиями, в том числе в виде конфликта, в случае отказа от дальнейшего транзита газа из РФ в европейские государства. Об этом сообщает РИА Новости.
Отмечается, что уже начался подсчет возможных убытков из-за остановки транзита российского газа через территорию Украины. В Братиславе опасаются, что в такой ситуации страна может потерять порядка 220 миллионов евро.

По словам Фицо, если Зеленский остановит транзит газа, то последствия могут быть очень серьезными.

Ранее сербский лидер Александр Вучич заявил, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо в понедельник намерен отправиться на встречу с президентом России Владимиром Путиным на фоне отказа Украины от транзита газа через территорию страны. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, с 1 января прекратится транзит российского газа по территории Украины. Киев отказался продлевать соглашение, которое было заключено в 2019 году.

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Путин допустил улучшение отношений с США
Путин считает улучшение отношений России и США возможным
22 декабря 2024, 10:13

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Президент РФ Владимир Путин заявил, что Россия готова к нормализации отношений с США и другими западными государствам, однако не в ущерб российским интересам. Об этом глава государства сообщил в интервью журналисту ВГТРК Павлу Зарубину.
Российский лидер пояснил, что «можно все сделать, если есть желание, при этом у РФ это желание никогда не пропадало». Путин подчеркнул, что в международных отношениях все меняется, остаются неизменными лишь интересы.

«Вопрос не в нас, а в них», — заключил президент Российской Федерации.

Напомним, лидер России Владимир Путин неоднократно указывал на многочисленные попытки западных стран настроить мир против России и усугубить конфликт. Он убежден, что Запад и сателлиты используют все средства, чтобы расколоть общество и ослабить РФ изнутри.

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На Западе рассказали о «знакомой» головоломке для ЕС и США из-за Сирии
WSJ рассказала о «знакомой головоломке» Запада из-за Сирии
22 декабря 2024, 09:56

Фото: iStock/Dmytro Varavin

Газета The Wall Street Journal указала на «знакомую головоломку» для стран Запада из-за Сирии.
Согласно информации издания, Запад стоит перед выбором — сотрудничать с теми, кого в Европейском союзе и Соединенных Штатах считают террористами, или уступить влияние в Сирии государствам, которые готовы на это. В подобной ситуации Запад оказался, когда к власти в Афганистане пришли талибы*.

В Сирии к власти пришла группировка «Хайят Тахрир аш-Шам»*, и Запад относится к ней настороженно. В материале газеты сообщается, что прежде, чем снять с группировки санкции, ЕС и США намерены получить от них обязательства по защите женщин и меньшинств в республике, борьбе с экстремизмом и организациями.

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Авиация США и Израиля ударила по военным позициям хуситов в столице Йемена Сане
22 декабря 2024, 08:37

Фото: iStock/Tatsiana Niamera

Авиация США и Израиля нанесла три авиаудара по военным позициям правящего на севере Йемена шиитского движения «Ансар Алла» (хуситы) в столице Йемена Сане. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на источник в местных органах власти.
Согласно информации источника, один удар был нанесен по горе Аттан, где находится штаб ракетных бригад движения «Ансар Алла», а другой — по военному лагерю Эль-Хафа на горе Нукум. В Пентагоне пояснили, что целями ударов Соединенных Штатов в Сане были ракетный склад и операционный центр хуситов.

Новые удары последовали после того, как накануне хуситы взяли на себя ответственность за ракетный обстрел Израиля, в результате которого пострадали 14 человек.

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Глава ЦРУ посетил Украину с последним визитом
Зеленский: глава ЦРУ Уильям Бернс в последний раз посетил Украину до отставки
22 декабря 2024, 07:49

Уильям Бернс (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

Глава ЦРУ Уильям Бернс посетил Украину с последним официальным визитом перед своей отставкой. Об этом заявил в своем Telegram-канале Владимир Зеленский.
По словам Зеленского, руководитель американской разведслужбы посетил Украину в преддверии своей отставки. Он отметил, что зачастую его встречи с Бернсом проходили вне публичного поля.

«Тайн не разглашаем, но контакт сохраняем», — добавил Зеленский.

Он также пожелал Бернсу всего наилучшего и выразил надежду на скорую встречу.

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Песков: Москва ответит на просьбу Абхазии о поставках электроэнергии
22 декабря 2024, 07:15

Дмитрий Песков (Фото: kremlin.ru)

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия обязательно отреагирует на любую просьбу Абхазии о гуманитарной поставке электроэнергии. Об этом информирует РИА Новости.
Официальный представитель Кремля подчеркнул, что Абхазия является родной страной для России.

«Мы признаем их как государство», — добавил Песков.

Пресс-секретарь российского лидера заключил, что РФ желает Абхазии стабильности и процветания.

Зачастую в Абхазии возникает дефицит электроэнергии с ноября по апрель из-за ее высокого потребления. С 1 ноября текущего года республика закупает электричество в РФ для покрытия дефицита. Но при этом существуют жесткие ограничения: свет подается лишь 4 часа 40 минут в дневное время. Если закупки прекратятся, то поставки будут сокращены до шести часов в сутки.

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Трамп сделал внезапное заявление о владении Панамским каналом
Трамп: Панамский канал ​должен вернуться к США, его отдали по глупости
22 декабря 2024, 06:44

Фото: iStock/Ed Lallo

Панамский канал может снова стать собственностью США, заявил избранный президент Дональд Трамп в своей соцсети Truth Social. По его словам, плата за проход судов через канал, взимаемая Панамой, «смехотворна», особенно учитывая «щедрость», проявленную США при передаче канала.
«Это полное «обдирание» нашей страны должно немедленно прекратиться...», — добавил избранный президент.
Трамп считает, что несправедливое отношение должно быть пересмотрено, поскольку канал имеет стратегическое значение для экономики и национальной безопасности Америки.

Президент также выразил обеспокоенность тем, что Китай активно использует канал, что, по его мнению, противоречит условиям исторической сделки.

«Когда президент Джимми Картер по глупости отдал его за один доллар во время своего президентского срока, управлять им могла исключительно Панама, а не Китай или кто-либо еще», — заключил Трамп.
Панамский канал, построенный американцами в начале XX века, перешёл под контроль Панамы в 1977 году благодаря соглашению между президентом США Джимми Картером и панамским лидером Омаром Торрихосом.

По договору канал стал нейтральным маршрутом, обеспечивающим свободный транзит для судов всех стран.

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Анкара убеждала Москву прекратить поддержку Асада

Западные СМИ узнали, что британские военные стали массово увольняться из армии
#сша
#президент
#дональд трамп
#китай
#контроль
#плата
#сделки
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Анкара убеждала Москву прекратить поддержку Асада
WP: Турция пыталась отговорить Россию от поддержки Башара Асада до падения режима
22 декабря 2024, 05:16

Башар Асад (слева) и Владимир Путин (справа). Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Турция пыталась убедить Россию прекратить поддержку режима бывшего президента Сирии Башара Асада, утверждая, что такая политика не имеет долгосрочной перспективы. Об этом сообщает издание The Washington Post со ссылкой на источник в западных службах безопасности.
«Турция со своей стороны пыталась убедить Россию в том, что поддерживать Асада в долгосрочной перспективе бесполезно. (…) Турецкие представители также настаивали, что удары по позициям повстанцев могут настроить будущее сирийское руководство против Москвы», — говорится в материале.
По словам источника WP, в первые дни наступления сирийских повстанцев Москва обратилась к Турции за информацией о планах группировки «Хайят Тахрир аш-Шам»*.

Анкара, в свою очередь, призывала Москву не наносить удары по позициям повстанцев, полагая, что это может ухудшить отношения РФ с возможными будущими властями Сирии.

В статье также упоминается заявление главы МИД Турции Хакана Фидана, который в интервью телеканалу NTV отметил, что Россия должна пересмотреть свою политику в Сирии из-за изменений ситуации в регионе.

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#россия
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#турция
#отношения
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#москва
#рф
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Западные СМИ узнали, что британские военные стали массово увольняться из армии
Telegraph: британцы увольняются из армии, несмотря на повышение зарплат
22 декабря 2024, 05:12

Фото: iStock/ikholwadia

Великобритания сталкивается с массовым оттоком военнослужащих из армии, несмотря на рекордное повышение зарплаты. По данным издания Telegraph, за последний год из вооружённых сил уволились более 15 тысяч человек, из которых почти 8 тысяч покинули службу по собственному желанию.
Это происходит на фоне кризиса, который правительство пыталось решить увеличением окладов на 6% — самым значительным за последние 22 года.

«Солдаты покидают вооруженные силы с тревожной скоростью, несмотря на повышение заработной платы летом», — передает Telegraph.
Издание отмечает, что численность вооружённых сил Великобритании достигла исторического минимума: на тысячу человек приходится всего два военнослужащих.

Министр обороны Джон Хили ранее заявлял, что армия страны способна проводить операции, но не готова к полноценным боевым действиям.

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#армия
#правительство
#великобритания
#операции
#зарплаты
#военные
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