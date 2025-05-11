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Путин не сдержал эмоций при просмотре фильма о Брестской крепости

Путин не сдержал эмоций при просмотре фильма «В списках не значился»
Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)

Глава государства Владимир Путин не сдержал эмоций при просмотре фрагментов нового фильма о Великой Отечественной войне «В списках не значился», посвященного защитникам Брестской крепости. Кадры, на которых Путин с трудом сдерживается, опубликовал тележурналист Павел Зарубин.
Трейлер кинокартины показали президенту в рамках марафона «Знание. Первые», 30 апреля.

Российский лидер в свою очередь пообещал посмотреть киноленту целиком. В ней снимаются: Владимир Машков, Павел Чернышев, Владислав Миллер, Алена Морилова, Яна Сексте и другие звезды отечественного кинематографа. В настоящее время трейлер доступен на популярных тематических интернет-площадках.

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США возобновили поставки риса в Россию, пишут СМИ
РИА Новости: США в феврале и марте поставили в РФ дикий рис на 450 тыс. долларов
11 мая 2025, 12:11

Фото: istockphoto/Nopparat Promtha

Поставки дикого риса в Россию возобновили США. Как пишет РИА Новости со ссылкой на данные американской статслужбы, в феврале российские фирмы приобрели рис на 154,7 тысячи долларов, а в марте — на 294,2 тысячи. Обозреватели подчеркнули, что это рекорд с 2015 года. Тогда закупки составили 431,7 тысячи.
Рисовые поставки из США прекратились к марту 2022 года. Разовые отгрузки при этом были в мае 2024-го. Обычный рис Россия не покупает у Америки с апреля 2022 года.

Всего США в марте отправили за границу дикого риса на два миллиона долларов. Россия была его главным покупателем. В пятерку вошли Мексика — 173 тысячи, Канада — 279 тысяч, Великобритания — 287 тысяч и Бельгия — 289 тысяч.

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«Пытаются разговаривать в хамской манере»: Путин обвинил ряд стран в неуважении к России
Путин: ряд стран пытается в хамской манере разговаривать с РФ языком ультиматумов
11 мая 2025, 07:06

Владимир Путин (Фото: кадр видео с www.kremlin.ru)

Владимир Путин заявил, что некоторые страны продолжают использовать язык ультиматумов в диалоге с Россией. Такое отношение продолжается даже период празднования 80-летия Победы. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на выступление президента перед журналистами в ночь с 10 на 11 мая.
«Пытаются до сих пор, мы это видим прямо в эти дни, разговаривать с нами, по сути, в хамской манере и с помощью ультиматумов», — отметил Путин.
Не секрет, что РФ сталкивается с попытками давления даже во время памятных событий, призванных объединять народы.

Так, например, 10 мая сообщалось, что неизвестные вандалы повредили венки, возложенные представителями России и Белоруссии к мемориалу около бывшего концлагеря Дахау в Германии, срезав ленты с национальной символикой.

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Президент РФ отметил, что Россия чтит всех, кто внес вклад в победу над нацизмом
Путин: РФ чтит всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом
11 мая 2025, 02:26

Фото: istockphoto/Ekaterina Dorozhkina

Владимир Путин поблагодарил зарубежных партнёров за участие в московских мероприятиях, посвящённых юбилею Победы над нацизмом. Выступая перед журналистами после серии международных переговоров в Кремле, президент России подчеркнул, что страна чтит всех, кто внёс вклад в общую победу. Об этом сообщает РИА Новости.
«Мы чтим всех, кто внес свой вклад в общую победу над нацизмом. А это и наши союзники по антигитлеровской коалиции, и воины Китая, и участники антифашистского сопротивления в Европе, бойцы народно-освободительных движений в Африке, в Азиатско-Тихоокеанском регионе, добровольцы из стран Латинской Америки», — сказал Путин на пресс-конференции.
Путин отметил, что Россию и страны-единомышленниц объединяет общая историческая память. Участие иностранных делегаций в праздновании, по его словам, символизирует уважение к подвигу народов, сражавшихся против нацизма.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений России с европейскими странами, несмотря на текущие разногласия. По его словам, исторический опыт и воля народов рано или поздно станут основой для диалога.

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Путин раскрыл личность главного гостя на параде Победы в Москве
Путин: Главным гостем парада Победы в Москве стал лидер КНР Си Цзиньпин
11 мая 2025, 02:07

Фото: istockphoto/YuTphotograph

Президент России Владимир Путин объявил, что главным гостем Парада Победы в Москве стал председатель КНР Си Цзиньпин. Переговоры с китайским лидером оказались плодотворными, и Путин подтвердил свой визит в Китай в сентябре. Об этом он сообщил на встрече с журналистами, передает «Лента.ру».
Встреча лидеров прошла в конструктивной атмосфере, что подтверждает значимость их диалога. Напомним, что Си Цзиньпин прибыл в Москву в среду. На следующий день между китайским главой и президентом РФ Владимиром Путиным прошли переговоры на высшем уровне.

Владимир Путин также выразил уверенность в восстановлении отношений России с европейскими странами, несмотря на текущие разногласия. Выступая перед журналистами после мероприятий, посвящённых 80-летию Победы, президент РФ заявил, что исторический опыт и воля народов рано или поздно станут основой для диалога.

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Путин высказался о будущем отношений РФ с европейскими странами
Путин: Рано или поздно РФ станет восстанавливать отношения с Европой
11 мая 2025, 01:56

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Владимир Путин выразил уверенность в восстановлении отношений России с европейскими странами, несмотря на текущие разногласия. Выступая перед журналистами после мероприятий, посвящённых 80-летию Победы, президент РФ заявил, что исторический опыт и воля народов рано или поздно станут основой для диалога.
Трансляцию его обращения вело агентство ТАСС.

«Рано или поздно, опираясь на уроки истории, мнения своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления отношений с государствами Европы», — объявил Путин.
Путин также подчеркнул важность сохранения памяти о роли Красной армии в разгроме нацизма. Он выразил признательность лидерам государств, направившим военных для участия в параде Победы. В ходе праздничных мероприятий, посвящённых юбилею разгрома нацизма, Путин провёл серию переговоров с главами иностранных делегаций, назвав их насыщенными и продуктивными.

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