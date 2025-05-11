Путин не сдержал эмоций при просмотре фильма о Брестской крепости

Владимир Путин (Фото: РИА Новости/Дмитрий Коробейников)
Глава государства Владимир Путин не сдержал эмоций при просмотре фрагментов нового фильма о Великой Отечественной войне «В списках не значился», посвященного защитникам Брестской крепости. Кадры, на которых Путин с трудом сдерживается, опубликовал тележурналист Павел Зарубин.
Трейлер кинокартины показали президенту в рамках марафона «Знание. Первые», 30 апреля.
Российский лидер в свою очередь пообещал посмотреть киноленту целиком. В ней снимаются: Владимир Машков, Павел Чернышев, Владислав Миллер, Алена Морилова, Яна Сексте и другие звезды отечественного кинематографа. В настоящее время трейлер доступен на популярных тематических интернет-площадках.
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Российский лидер в свою очередь пообещал посмотреть киноленту целиком. В ней снимаются: Владимир Машков, Павел Чернышев, Владислав Миллер, Алена Морилова, Яна Сексте и другие звезды отечественного кинематографа. В настоящее время трейлер доступен на популярных тематических интернет-площадках.
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Никита Кротов