Президент Буркина-Фасо поприветствовал Путина по-русски

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Президент Буркина-Фасо Ибрагим Траоре на встрече с российским лидером Владимиром Путиным обратился к главе государства по-русски.
«Здравия желаю, товарищ президент», — произнес Траоре, выражая надежду, что слова произнесены верно.
Лидер Буркина-Фасо поблагодарил российского коллегу за приглашение в Москву на День Победы.
Ибрагим Траоре прибыл в Россию накануне 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Политик присутствовал на параде в пятницу, 9 мая, на Красной площади.
В параде в честь Дня Победы участвовали свыше 11,5 тысяч военнослужащих, включая более полутора тысяч бойцов спецоперации. Кроме того, участниками парада были сотрудники ФСБ, МЧС и Росгвардии, и представители подразделений армий дружественных стран.
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