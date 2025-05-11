Путин: РФ признательна лидерам стран, направивших своих военных на парад Победы

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)
Президент России Владимир Путин выразил признательность лидерам государств, направившим военных для участия в параде Победы. Соответствующее заявление президент РФ сделал в своем обращении к журналистам после мероприятий в честь Дня Победы, трансляцию ведет ТАСС.
В ходе праздничных мероприятий, посвящённых юбилею разгрома нацизма, Путин провёл серию переговоров с главами иностранных делегаций, назвав их насыщенными и продуктивными.
Отдельно Путин отметил вклад бойцов из КНДР, участвовавших в боях на территории Курской области. Российский лидер подчеркнул их героизм и профессионализм, заявив, что с радостью лично поблагодарил северокорейских военачальников. Всего в параде приняли участие военные подразделения из 13 стран.
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Отдельно Путин отметил вклад бойцов из КНДР, участвовавших в боях на территории Курской области. Российский лидер подчеркнул их героизм и профессионализм, заявив, что с радостью лично поблагодарил северокорейских военачальников. Всего в параде приняли участие военные подразделения из 13 стран.
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Мария Моисеева