Путин поблагодарил лидера Египта Ас-Сиси на арабском языке

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)
Владимир Путин во время переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Кремле поблагодарил коллегу на арабском языке за поздравления с юбилеем Победы.
Президент Египта прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Египетский лидер лично и от имени народа своей страны выразил уважение к историческому событию.
Ранее также сообщалось, что Владимир Путин сделал комплимент премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Разговор политиков «на ногах» случился после торжественного приема от имени российского лидера.
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«Позвольте мне еще раз от своего имени лично и от своей делегации, от имени египетского народа поздравить вас с годовщиной Победы», — обратился ас-Сиси к Путину.Путин ответил на это благодарностью на арабском языке.
«Шукран (спасибо)», — сказал он.Диалог двух лидеров продлился более часа, встреча прошла в дружественной атмосфере. Уточняется, что они некоторое время пообщались неформально перед официальной частью переговоров.
Ранее также сообщалось, что Владимир Путин сделал комплимент премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Разговор политиков «на ногах» случился после торжественного приема от имени российского лидера.
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Мария Моисеева