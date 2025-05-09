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Путин поблагодарил лидера Египта Ас-Сиси на арабском языке

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Владимир Путин во время переговоров с президентом Египта Абдель Фаттахом ас-Сиси в Кремле поблагодарил коллегу на арабском языке за поздравления с юбилеем Победы.
Президент Египта прибыл в Москву для участия в мероприятиях, посвященных празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Египетский лидер лично и от имени народа своей страны выразил уважение к историческому событию.

«Позвольте мне еще раз от своего имени лично и от своей делегации, от имени египетского народа поздравить вас с годовщиной Победы», — обратился ас-Сиси к Путину.
Путин ответил на это благодарностью на арабском языке.

«Шукран (спасибо)», — сказал он.
Диалог двух лидеров продлился более часа, встреча прошла в дружественной атмосфере. Уточняется, что они некоторое время пообщались неформально перед официальной частью переговоров.

Ранее также сообщалось, что Владимир Путин сделал комплимент премьер-министру Словакии Роберту Фицо. Разговор политиков «на ногах» случился после торжественного приема от имени российского лидера.

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#переговоры
Роберт Фицо ответил Кае Каллас на критику его визита в Москву на Парад Победы
Премьер Словакии Фицо: у Каллас нет полномочий для критики моего визита в Москву
09 мая 2025, 19:41

Роберт Фицо (фото: kremlin.ru)

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо обратился к главе дипломатии Евросоюза Кае Каллас и заявил, что у неё нет никаких полномочий, чтобы критиковать его визит в Москву на празднование Дня Победы. Об этом он написал в своих соцсетях.
Фицо подчеркнул, что Каллас является высокопоставленным чиновником Еврокомиссии, но она не имеет полномочий критиковать премьер-министра суверенного государства, который конструктивно походит ко всей европейской поездке.

Также глава правительства Словакии подчеркнул, что при освобождении страны погибли свыше 60 тысяч солдат Красной Армии. Именно для того, чтобы отдать дань уважения спасителям его Родины, Фицо и прибыл в Москву.

Кроме того, премьер раскритиковал политику железного занавеса, которую активно сейчас пытается продвигать Каллас.

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Владимир Путин сделал комплимент Роберту Фицо
Путин назвал походку Роберта Фицо спортивной
09 мая 2025, 18:37

Роберт Фицо и Владимир Путин (Фото: www.kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин заметил, что походка премьер-министра Словакии Роберта Фицо спортивная, сообщило агентство РИА Новости.
«У вас прямо такая спортивная походка», — обратил внимание Владимир Путин во время рукопожатия с Робертом Фицо в Кремле.

Разговор политиков «на ногах» случился после торжественного приема от имени российского лидера. Его организовали в честь глав зарубежных делегаций, которые прибыли в Москву на мероприятия к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне.

Премьер-министр Словакии спросил у Владимира Путина, встретятся ли они позднее, на что президент ответил утвердительно.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп через своих помощников обменялись поздравлениями с Днём Победы.

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#роберт фицо
#владимир путин
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#россия
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В США сожалеют из-за отсутствия американских военных на параде в Москве
Риттер: американцы могли участвовать в параде Победы в Москве
09 мая 2025, 18:31

Фото: iStock/Im Yeongsik

Американские военные должны были участвовать в параде Победы на Красной площади в Москве. Об этом заявил бывший офицер разведки США Скотт Риттер в соцсети Х.
Он выразил сожаление, что власти Штатов, в отличие от российских, не уделили должного внимания памятной дате. Так, 8 мая, в День Победы во Второй мировой войне, в США не провели никаких официальных мероприятий.

Такое халатное отношение к празднику Риттер назвал поводом для стыда как для граждан США, так и для руководства страны.

В Москве 9 мая состоялся юбилейный военный парад, приуроченный к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Мероприятие посетили президент России Владимир Путин и лидеры ещё порядка 30 государств. В торжественном марше принимали участие расчёты из 13 стран. Парад принимал глава Минобороны РФ Андрей Белоусов.

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#день победы
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Путин вручил президенту Казахстана наградной лист его отца
Путин передал Токаеву наградной лист о присвоении его отцу звания Героя СССР
09 мая 2025, 15:36

Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев (Фото: РИА Новости/Алексей Никольский)

Президент России Владимир Путин передал главе Казахстана Касым-Жомарту Токаеву наградной лист на присвоение его отцу звания Героя Советского Союза. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Токаев прибыл в Москву на посещение мероприятий, приуроченных к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. В пятницу казахстанский лидер присутствовал на параде Победы на Красной площади.

После военного марша Путин передал Токаеву наградной лист его отца.

В этом году на парад прибыло много иностранных лидеров и политиков из дружественных государств. В числе прочих на трибунах присутствовали президент Сербии Александр Вучич, премьер-министр Словакии Роберт Фицо, председатель КНР Си Цзиньпин и другие.

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Путин и Трамп через помощников обменялись поздравлениями с Днём Победы
09 мая 2025, 15:20

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Президент России Владимир Путин и американский лидер Дональд Трамп через своих помощников обменялись поздравлениями с Днём Победы. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков в беседе с Первым каналом.
Помощник Путина подчеркнул, что лидеры России и США обменялись поздравлениями по случаю общего праздника.

Напомним, что 7 мая Трамп подписал прокламацию, в которой объявил 8 мая Днём победы во Второй мировой войне. Президент Штатов заявил, что именно США, а не Советский Союз, внесли основной вклад в победу над нацизмом.

В ответ на это заявление пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков напомнил, что именно на СССР легла основная тяжесть борьбы с фашизмом, и советский народ заплатил за это самую большую сумму. При этом Россия помнит и ценит помощь США и других государств.

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