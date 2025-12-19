«Острый очень вопрос»: Путин о поиске пропавших без вести бойцов СВО
Путин: вопрос поиска пропавших без вести бойцов СВО остается особенно острым
Вопрос поиска пропавших без вести бойцов СВО на Украине остается острым. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции и прямой линии в Москве.
Глава государства отметил, что Минобороны приняло определенные меры для решения этой проблемы. Он рассчитывает, что в конечном итоге число пропавших будет сведено к нулю, передает NEWS.ru.
«Поиск пропавших без вести — это острый вопрос очень. <…> Создан основной координирующий центр по поиску пропавших бойцов. <…> Создан отдельный реестр по поиску таких лиц», — сказал Путин.Напомним, программа «Итоги года с Владимиром Путиным» началась 19 декабря в 12.00 мск. Сбор вопросов для программы стартовал 4 декабря и продлится вплоть до ее окончания. В этом году, как и в прошлом, расшифровкой обращений на прямую линию занимается нейросеть GigaChat. Как сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, от россиян поступило порядка трех миллионов вопросов.