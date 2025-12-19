«Острый очень вопрос»: Путин о поиске пропавших без вести бойцов СВО

19 декабря 2025, 13:56

Путин: вопрос поиска пропавших без вести бойцов СВО остается особенно острым

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Вопрос поиска пропавших без вести бойцов СВО на Украине остается острым. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции и прямой линии в Москве.





Глава государства отметил, что Минобороны приняло определенные меры для решения этой проблемы. Он рассчитывает, что в конечном итоге число пропавших будет сведено к нулю, передает NEWS.ru.

«Поиск пропавших без вести — это острый вопрос очень. <…> Создан основной координирующий центр по поиску пропавших бойцов. <…> Создан отдельный реестр по поиску таких лиц», — сказал Путин.