Путин неожиданно ответил на вопрос о выборе между сельдью под шубой и оливье

Фото: сайт Кремля
Выступая на подведении итогов года, которое проводится в формате пресс-конференции, совмещённых с «Прямой линией», президент РФ Владимир Путин ответил на вопрос, что он предпочитает: селёдку под шубой. Российский лидер ответил, что это зависит от того, что именно закусывать.
Этот вопрос был задан президенту уже после основной части подведения итогов 2023 года, в ходе так называемого блица, когда задавались короткие вопросы, требующие коротких ответов.
На вопрос о том, что читает глава государства, Путин пообещал перечитать в ближайшее время перечитать «Уголовный кодекс РФ», намекая на один из сложных вопросов, заданных ы ходе пресс-конференции. Тогда журналист указал, что наказания за некоторые преступления не соответствуют их тяжести, причём как в сторону смягчения, так и в сторону излишней жёсткости, и спросил, не следует ли внести изменения в законодательство. Затем Путин добавил, что у него на столике рядом с кроватью всегда лежит томик Лермонтова.
За 4 часа и 4 минуты, пока продолжалось подведение итогов года, Владимир Путин ответил на 79 вопросов, не уклонившись ни от одного из них.
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На вопрос о том, что читает глава государства, Путин пообещал перечитать в ближайшее время перечитать «Уголовный кодекс РФ», намекая на один из сложных вопросов, заданных ы ходе пресс-конференции. Тогда журналист указал, что наказания за некоторые преступления не соответствуют их тяжести, причём как в сторону смягчения, так и в сторону излишней жёсткости, и спросил, не следует ли внести изменения в законодательство. Затем Путин добавил, что у него на столике рядом с кроватью всегда лежит томик Лермонтова.
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Александр Бойцов