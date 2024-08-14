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Своими террористическими действиями Киев поставил переговоры с Москвой на долгосрочную паузу. Об этом сообщает российский посол Родион Мирошник на сайте внешнеполитического ведомства РФ.
Ранее генерал-майор Апты Алаудинов заявлял, что боевики ВСУ хотели взять к 11 августа Курскую АЭС и начать диалог с Россией, чтобы предъявить ультиматум. Планы Киева провалены.
Бои в приграничье Курской области продолжаются с 6 августа. По оценке экспертов и ООН, киевский режим только напрягает обстановку.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Тогда Москва приняла решение помочь руководству Донецкой и Луганской народных республик в противостоянии агрессии со стороны Киева.
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Бои в приграничье Курской области продолжаются с 6 августа. По оценке экспертов и ООН, киевский режим только напрягает обстановку.
Россия продолжает спецоперацию в Донбассе с конца февраля 2022 года. Тогда Москва приняла решение помочь руководству Донецкой и Луганской народных республик в противостоянии агрессии со стороны Киева.
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Никита Кротов