В Госдуме высказались о затратах на реализацию поручений Путина

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Реализация всех поручений, данных президентом России Владимиром Путиным на послании Федеральному собранию, станет серьёзной нагрузкой на государственный бюджет. Об этом в беседе с «Лентой.ру» заявил депутат Госдумы Алексей Чепа.
Он подчеркнул, что придётся внести поправки в бюджет, поскольку на него ляжет большая нагрузка. Также речь шла о долгосрочном бюджете, который, по словам Чепы необходимо просчитывать как минимум на шесть лет вперёд.
Чепа уточнил, что задачи, поставленные Путиным, рассчитаны не на этот год, а сразу на несколько лет вперёд.
Депутат также отметил важность поиска дополнительных возможностей для увеличения доходной части бюджета, что позволит реализовать все поручения в довольно краткие сроки.
В заключение Чепа подчеркнул, что средства на реализацию всех этих задач есть откуда брать, поскольку Россия – «богатейшая стран», но «просто надо работать».
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Чепа уточнил, что задачи, поставленные Путиным, рассчитаны не на этот год, а сразу на несколько лет вперёд.
В заключение Чепа подчеркнул, что средства на реализацию всех этих задач есть откуда брать, поскольку Россия – «богатейшая стран», но «просто надо работать».
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Анастасия Чинкова