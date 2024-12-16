Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)
Существующий киевский режим уже теряет признаки государственности. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
«Этот режим, очевидно, утрачивает признаки государственности», — сказал Путин.Глава государства отметил, что киевские власти, в конечном итоге, сбегут за границу. Он выразил мнение, что все беды Украины и России начались после «антиконституционного переворота» в Киеве, который и привел к утрате признаков государственности нынешним украинским режимом.
По словам Путина, Россия противостоит неонацистскому режиму в Киеве, но не украинскому народу.
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