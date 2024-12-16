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Путин: нынешние украинские власти утрачивают признаки государственности

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Существующий киевский режим уже теряет признаки государственности. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин в рамках расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
«Этот режим, очевидно, утрачивает признаки государственности», — сказал Путин.
Глава государства отметил, что киевские власти, в конечном итоге, сбегут за границу. Он выразил мнение, что все беды Украины и России начались после «антиконституционного переворота» в Киеве, который и привел к утрате признаков государственности нынешним украинским режимом.



По словам Путина, Россия противостоит неонацистскому режиму в Киеве, но не украинскому народу.

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#сша
#россия
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#ракеты
#путин
Кадыров предложил исключить из списка террористов группировку, захватившую власть в Сирии
Кадыров предложил исключить из списка террористов сирийскую «Хайят Тахрир аш-Шам»*
16 декабря 2024, 15:40

Рамзан Кадыров (фото: kremlin.ru)

Глава Чечни Рамзан Кадыров призвал исключить группировку «Хайят Тахрир аш-Шам»* из списка террористических организаций. Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Политик подчеркнул, что именно эта организация при содействии Турции способствовала смене власти в Сирии. Теперь необходимо не допустить сценария, при котором западные страны столкнул Россию с новыми сирийскими властями.

Кадыров также предложил создать контактную группу между двумя государствами для решения актуальных проблем и предотвращения гуманитарного кризиса. Такой шаг позволит улучшить отношения между Россией и Сирией.

Кроме того, глава республики заявил о готовности направить чеченских силовиков для помощи в патрулировании улиц вместе с сирийскими правоохранителями и отправить инструкторов из Российского университета спецназа для обучения полицейских в Сирии.

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#рамзан кадыров
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Глава МО Белоусов выразил благодарность Шойгу за создание задела в развитии ВС России
16 декабря 2024, 15:39

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

Экс-министр обороны РФ Сергей Шойгу создал мощный задел в развитии Вооруженных сил (ВС) государства. Так работу Шойгу на заседании коллегии Минобороны прокомментировал новый глава ведомства Андрей Белоусов, трансляция мероприятия ведётся в Teлеграм-канале Кремля.
Министр обороны России выразил благодарность Сергею Шойгу, а ещё администрации президента, самому российскому лидеру Владимиру Путину, Федеральному собранию и коллегам по силовому блоку.

Об уходе Сергея Шойгу с должности главы военного ведомства стало известно 12 мая 2024 года. На место Шойгу назначили экономиста Андрея Белоусова. Бывший министр обороны Российской Федерации занял пост главы Совета безопасности.

Ранее Андрей Белоусов заявил, что ракеты средней дальности, которые Соединённые Штаты Америки хотят разместить в Германии, могут достигнуть Москвы за восемь минут. Министр напомнил, что в июле этого года Вашингтон и Берлин официально объявили о размещении на территории Германии американских ракет средней дальности, до 2400 километров, в 2026 году.

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Белоусов: в 2024 году поступление танков в войска возросло в семь раз
16 декабря 2024, 15:34

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

В ходе расширенного заседания коллегии Министерства обороны России, которое проходит с участием президента РФ Владимира Путина, министр обороны Андрей Белоусов озвучил впечатляющие цифры по увеличению поступления военной техники и боеприпасов в 2024 году по сравнению с 2022 годом. Об этом информирует РИА Новости.
По словам Белоусова, в текущем году поставки новых и модернизированных танков возросли в 7 раз, а боевых транспортёров — в 3 раза. Особенно значительное увеличение наблюдается в поставках беспилотных летательных аппаратов, которые возросли в 23 раза. Также министр отметил, что объем поставок артиллерийских боеприпасов увеличился в 11 раз.

Эти данные подчеркивают стремление России к укреплению своих вооруженных сил и повышению боеспособности армии на фоне текущих геополитических вызовов.

Ранее президент РФ Владимир Путин раскрыл информацию о том, куда в конечном итоге могут сбежать киевские власти. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#сша
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#министр
#поставки
#ракеты
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Путин высказался о возможности продления власти президента Украины
Путин: в конституции Украины нет способов продления власти президента
16 декабря 2024, 15:26

Фото: iStock/Haidamac

Конституция Украины не содержит способов продления власти президента. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин в ходе расширенного заседания коллегии Минобороны РФ.
По словам главы государства, украинское законодательство позволяет продлить полномочия исключительно Верховной рады, при этом ссылка на действие военного положения не имеет значения в данном случае.

При этом в Конституции отсутствуют положения, которые был открывали возможности для продления президентской власти на Украине.

Напомним, что срок полномочий Владимира Зеленского официально истёк ещё 20 мая. Новые президентские выборы не проводятся из-за действующего на Украине военного положения.

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Американские ракеты средней дальности в Германии долетят до Москвы за 8 минут – Белоусов
Белоусов: ракеты средней дальности США в Германии долетят до Москвы за 8 минут
16 декабря 2024, 15:10

Андрей Белоусов (фото: kremlin.ru)

Ракеты средней дальности, которые США собираются разместить в Германии, могут достигнуть Москвы за восемь минут. Об этом заявил глава Минобороны России Андрей Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии ведомства.
Министр напомнил, что в июле этого года Вашингтон и Берлин официально объявили о размещении на территории Германии американских ракет средней дальности, до 2400 километров, в 2026 году. Также будут размещены гиперзвуковые ракеты, которые могут долететь до Москвы за восемь минут.

Ранее в ходе заседания президент России Владимир Путин объявил о скором запуске серийного производства новейших ракетных комплексов «Орешник».

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Белоусов: РФ должна быть готова к возможному конфликту с НАТО в ближайшие 10 лет
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#минобороны рф
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Белоусов: РФ должна быть готова к возможному конфликту с НАТО в ближайшие 10 лет
16 декабря 2024, 14:40

Фото: iStock/ILIA BLIZNIUK

Министерство обороны России должно быть готово к любому развитию событий, в том числе к военному конфликту с НАТО в ближайшее десятилетие. Об этом заявил глава ведомства Андрей Белоусов в ходе расширенного заседания коллегии МО РФ.
Министр уточнил, что о возможном начале военного конфликта говорят решения, принятые на саммите НАТО, и доктринальные документы.

Белоусов подчеркнул, что работа Минобороны строится с учётом ключевых факторов, одним из которых является подготовка ведомства к любому развитию событий в среднесрочной перспективе.

Ранее генсек НАТО Марк Рютте, выступая перед экспертами по безопасности в Брюсселе, обвинил Россию в ведении открытого противостояния с Альянсом. В частности, он заявил, что Москва причастна к кибератакам, взломам и саботаже на объектах военного блока, а также к дестабилизации ситуации на границах стран Евросоюза и вмешательству в выборы.

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#андрей белоусов
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Путин: США пугают своих граждан заявлениями о якобы планирующемся нападении РФ
16 декабря 2024, 14:31

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)

Власти США пугают своих граждан мифическими заявлениями о том, что Россия якобы представляет угрозу для страны и планирует на кого-то нападать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Глава государства подчеркнул, что тактика американских властей понятна. Сначала они доводят Россию до красной черты, через которую отступать уже невозможно. А после получения ответа от Москвы сразу же начинают запугивать своё население якобы имеющей место быть угрозой с российской стороны.

Ранее Путин рассказал о скором запуске серийного производства новейшего российского ракетного комплекса «Орешник».

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#россия
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#жители
#опасность
#политика
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Белоусов: в России должны быть организованы альтернативные базы хранения
Белоусов заявил о необходимости создания эшелонированной сети складов
16 декабря 2024, 14:26

Андрей Белоусов (Фото: kremlin.ru)

В России на смену крупным базам должна прийти эшелонированная сеть складов. Об этом заявил министр Андрей Белоусов на итоговом расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Он также сообщил, что в текущем году системы противовоздушной обороны сбили 86 украинских ракет Storm Shadow и Scalp производства Франции и Великобритании, 1629 снарядов американской ракетной системы HIMARS и более 27 тысяч беспилотников ВСУ.

Ранее в ходе заседания Минобороны президент России Владимир Путин заявил, что в скором времени начнётся серийный выпуск ракетных комплексов «Орешник».

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#москва
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#сво
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#минобороны
#андрей белоусов
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Путин: Москва не может не реагировать на бесконечные провокации Запада
16 декабря 2024, 14:23

Владимир Путин (Фото: kremlin.ru)

Страны Запада своей экспансией, провокационными заявлениями и действиями в прямом смысле довели Россию до красной черты. Москва очень не хочет её переступать, но не может никак не реагировать на складывающуюся ситуацию.
Об этом заявил президент РФ Владимир Путин, выступая на расширенном заседании коллегии министерства обороны. По его словам, в условиях нынешней непростой военно-политической обстановки в мире Россия вынуждена принимать дополнительные меры безопасности. Причём руководство государства старается делать это взвешенно и аккуратно, подчеркнул российский лидер.

Россия не бряцает ядерным оружием, отметил глава государства, но по-прежнему будет делать всё возможное для спокойствия и безопасности граждан страны. Реакция на очевидные внешние угрозы будет соответствующей. Остаётся только надеяться на то, что здравый смысл наконец начнёт преобладать среди западных политиков и военных, а красную черту никто не переступит, заключил Владимир Путин.

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