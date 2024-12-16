Путин: США пугают своих граждан заявлениями о якобы планирующемся нападении РФ

Владимир Путин (фото: kremlin.ru)
Власти США пугают своих граждан мифическими заявлениями о том, что Россия якобы представляет угрозу для страны и планирует на кого-то нападать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на расширенном заседании коллегии Минобороны РФ.
Глава государства подчеркнул, что тактика американских властей понятна. Сначала они доводят Россию до красной черты, через которую отступать уже невозможно. А после получения ответа от Москвы сразу же начинают запугивать своё население якобы имеющей место быть угрозой с российской стороны.
Ранее Путин рассказал о скором запуске серийного производства новейшего российского ракетного комплекса «Орешник».
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Анастасия Чинкова