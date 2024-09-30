Путин обновил состав Совбеза РФ

Фото: сайт Кремля
Президент России Владимир Путин обновил состав Совета безопасности РФ. Глава государства подписал соответствующий указ.
Отмечается, что в состав ведомства были включены помощник президента Алексей Дюмин, начальник Главного управления специальных программ президента Александр Линец, глава Федерального медико-биологического агентства Вероника Скворцова и первый вице-премьер правительства Денис Мантуров.
Также указом из состава Совбеза был исключён врио секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев. Ранее он входил в Совет как полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе, но на прошлой неделе перешёл на работу в Совет федерации.
Кроме того, Путин продлил срок федеральной службы замсекретаря Совбеза Алексе. Гребенкину. Он сможет оставаться на своём посту до 13 октября 2025 года.
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Также указом из состава Совбеза был исключён врио секретаря генерального совета «Единой России» Владимир Якушев. Ранее он входил в Совет как полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе, но на прошлой неделе перешёл на работу в Совет федерации.
Кроме того, Путин продлил срок федеральной службы замсекретаря Совбеза Алексе. Гребенкину. Он сможет оставаться на своём посту до 13 октября 2025 года.
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Анастасия Чинкова