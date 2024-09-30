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Запад готовил Украину к новой карательной операции на Юго-Востоке страны и в Крыму. Все это подтверждает освободительный характер российской СВО. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в видеообращении, посвященном Дню воссоединения с регионами Донбасса и Новороссии.
Глава государства пояснил, что власти Запада после 2014 года сделали из Украины антироссийский плацдарм, на протяжении многих лет насаждая ненависть ко всему русскому. В западных странах также готовили наемников и советников, которые позже обучали ВСУ, готовя украинскую армию к войне.
«Дальнейшее развитие событий полностью подтвердило необходимость и обоснованность специальной военной операции, ее поистине освободительный характер», — заявил Путин.
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