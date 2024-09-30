Путин присвоил звание Героя России военкору Евгению Поддубному

Фото: РИА Новости/Алексей Майшев
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о присвоении звания Героя России военному корреспонденту Евгению Поддубному, получившему ранение в Курской области. Соответствующий документ представлен на сайте официального опубликования правовых актов.
Отмечается, что Поддубный был удостоен такого звания за мужество и героизм, проявленные во время исполнения служебного долга.
Напомним, что 7 августа 2024 года Поддубный был ранен во время атаки ВСУ в Курской области. Украинский FPV-дрон атаковал его автомобиль. На опубликованных кадрах видно, как раненый военкор сразу же после прилёта самостоятельно вышел из машины и поймал попутку, чтобы добраться до ближайшей больницы.
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